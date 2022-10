﻿Corona in Dresden: Zahl der Neuinfektionen vierstellig

Corona und kein Ende: Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Dresden rasant und liegt zum zweiten Mal in Folge im vierstelligen Bereich. Auch die Zahl von Coronakranken in den Kliniken wächst deutlich.

