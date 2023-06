﻿Corona spielt in Dresden keine Rolle mehr. Wirklich?

DVB

Schluss nach fast 60 Jahren: Dresden schickt die letzten Tatra-Bahnen endgültig in Rente

Die Tatra-Straßenbahnen in Dresden haben ausgedient. Die Verkehrsbetriebe mustern nun die letzten zehn Fahrzeuge aus. An diesem Sonnabend hat die Tatra in Dresden aber noch einmal ihren großen Auftritt.