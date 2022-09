﻿Präsenzlehre, Maskenpflicht, Impfungen: Das plant die TU Dresden für Herbst und Winter

Alle hoffen auf eine weniger dramatische Coronawelle als in den vergangenen Jahren, Garantien gibt es nicht. Wie will die Technische Universität Dresden durchs Wintersemester kommen? Ein Überblick.

Locker statt Lockdown: Nach aktuellem Stand soll der Alltag an der Technischen Universität Dresden in diesem Wintersemester ohne große Einschränkungen ablaufen.

Dresden. Drei Semester lang mussten die Studenten der Technischen Universität Dresden (TU) wegen der Coronapandemie ihrem Campus größtenteils fernbleiben. Vergangenen Herbst kehrte die Uni allmählich wieder zur Präsenzlehre zurück. Dabei soll es auch bleiben, wie eine DNN-Anfrage ergeben hat. So sieht der Fahrplan der TU fürs Wintersemester ab 10. Oktober aus:

Wie läuft die Lehre ab?

Die TU erlaubt im Wintersemester die volle Auslastung aller ihrer Lehrräume und setzt damit auf „so viel Präsenzlehre wie möglich“, erklärt Uni-Pressesprecherin Claudia Kallmeier. Für Studenten, die nicht vor Ort sein können, sollen Lehrpersonen ihre Vorlesungen aufzeichnen oder hybride Formate anbieten, an denen man also online und vor Ort teilnehmen kann. Auch die Kurse des Hochschul-Sportzentrums und der Sprachschule TUDIAS sollen größtenteils auf dem Campus beziehungsweise in den vorgesehenen Räumen stattfinden.

Gibt es auf dem Unigelände eine Maskenpflicht?

Eine Pflicht hat die TU nicht ausgesprochen. Es gelte aber eine „dringende Empfehlung“, eine Maske (bestenfalls FFP2) in allen Innenräumen und überall dort zu tragen, wo kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann.

Was ist mit 3G und 2G?

Anders als im vergangenen Wintersemester, als noch 3G galt, verzichtet die TU diesmal auf eine Nachweispflicht für Tests oder Impfungen. Vor allem für Lehrveranstaltungen mit geringen Abständen und mehr Interaktion bittet die Uni ihre Studenten aber dringend, sich vorher selbst zu testen.

Bietet die TU ihren Mitgliedern wieder Impfungen an?

Im Rahmen der Covid-Impfkampagne hat die TU im vergangenen Wintersemester Impfungen auf dem Campus angeboten. Ein entsprechendes Angebot soll es auch dieses Jahr geben. Wann und wo sich Studenten und Mitarbeiter der Uni impfen lassen können, ist noch nicht bekannt. Infos sollen rechtzeitig erfolgen.

Wie laufen die Prüfungen im Wintersemester ab?

Nach aktuellem Plan sollen die Prüfungen im Wintersemester im Präsenzformat stattfinden können. Digitale Klausuren, die am heimischen Schreibtisch geschrieben werden, will die Uni aber weiterhin ermöglichen. Anders als vor einem Jahr sind digitale Prüfungen außerhalb des Campus auch Bestandteil des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes, das die rechtliche Grundlagen der Hochschulen im Freistaat bildet. Auf eine Freiversuchsregelung, wie sie bis Ende des Sommersemesters 2021/22 an der TU galt und nach der man ein Prüfungsergebnis ablehnen durfte, können Studenten diesmal nicht hoffen.

Wie sicher ist der Fahrplan fürs Wintersemester?

"Wir tun alles, um die Präsenzlehre im gesamten Wintersemester zu ermöglichen", erklärt TU-Pressesprecherin Claudia Kallmeier. Eine Garantie könne man aber nicht aussprechen. Einmal wegen des unvorhersehbaren Pandemieverlaufs und weil auch die Uni sich an die geltenden Regeln im Freistaat halten muss. Über die aktuellen Corona-Maßnahmen können sich Studenten auf einer Internetseite der TU informieren.

