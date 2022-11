Gymnasiast Zlati Latinov hat sich in der Pandemie zu Hause an Gewichten abgearbeitet. Jetzt kann er sich vorstellen, an Wettkämpfen im Bodybuilding teilzunehmen. Dafür trainiert er diszipliniert und muss sich an einen strengen Ernährungsplan halten.

