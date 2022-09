﻿Corona-Herbst in Dresden: Womit die Kliniken rechnen

© Quelle: ronaldbonss.com via www.imago-images.de

Dresden. Es fühlt sich fast an wie Routine: Mit dem Herbst kommt die nächste Coronawelle. Impfungen und weniger aggressive Virusvarianten machen Hoffnung auf weniger Schwerkranke und Tote. Garantien gibt es aber nicht. Zumal keines von beiden vor Personalausfall im Gesundheitswesen schützt. Wie also bereiten sich die Kliniken in Dresden auf die kommenden Monate vor?

Lage in Kliniken abhängig von Impfbereitschaft der Dresdner

"Wir hoffen, dass wir durch die Kombination von Impfstatus, Vorerkrankungen und milderen Varianten mit weniger dramatischen Szenen rechnen müssen als im vergangenen Herbst und Winter", sagt Michael Albrecht, medizinischer Vorstand des Dresdner Uniklinikums (UKD). Wie viele Coronapatienten eine Krankenhausbehandlung brauchen werden, hänge auch davon ab, wie viele Menschen aus den gefährdeten Gruppen sich wieder impfen lassen. Trotz optimistischer Grundhaltung schließt der Mediziner nicht aus, dass das UKD auch in den kommenden Monaten ein Besuchsverbot aussprechen und andere Klinikbereiche schließen muss, um alle Covid-Patienten versorgen zu können.

Da das Virus vor den Krankenhausmitarbeitern nicht Halt macht, stellt sich das Krankenhaus auf vermehrte Ausfälle ein. Für die gesunden Kollegen bedeutet das: Mehrarbeit und weniger Freizeit. Im Pflegebereich habe man extra einen Mitarbeiterpool eingerichtet, um Lücken im Dienstplan zu schließen, erklärt Albrecht weiter.

Planbare Behandlungen könnten wieder heruntergefahren werden

Auch im Städtischen Klinikum rechnet man in diesem Herbst und Winter weniger mit überfüllten Stationen als mit fehlendem Personal, wie der medizinische Direktor Sebastian Schellong auf DNN-Anfrage mitteilt. Die Folge ist aus organisatorischer Sicht bei beiden Szenarien die gleiche. Um Ressourcen zu bündeln, müssten andere Klinikbereiche im schlimmsten Fall heruntergefahren werden. Ob der Fall eintritt, kann Schellong nicht voraussagen. Alles andere wäre „Hellseherei“, sagt er.

Sebastian Schellong (Städtisches Klinikum): „Die Kräfte lassen nach“

Die gute Nachricht: Der Internist erwartet in diesem Winter weniger Coronapatienten im Städtischen Klinikum, die eine Behandlung auf der Intensivstation benötigen. "Wir rechnen vor allem mit mehr Patienten, die einen zufälligen Coronabefund haben, wodurch sich der Isolations- und damit der Pflegeaufwand aber ebenfalls erhöht." Wie es seinem Personal, vor allem den Pflegekräften nach zweieinhalb Jahren Pandemie geht? "Die Motivation ist ungebrochen", sagt Schellong. "Aber ich sehe, dass die Kompensationskräfte beim Einzelnen und in den Teams nachlassen. Die Batterie ist eben nicht mehr voll."

Nicht nur im Städtischen Klinikum lassen die Kräfte nach, sondern auch im Diakonissenkrankenhaus, wo sich die Mitarbeiter ebenfalls seit der ersten Welle um Coronapatienten kümmern. „Statt einer kurzzeitigen Ausnahmesituation mit anschließenden Erholungsphasen ist die Belastung seit Beginn der Pandemie überdurchschnittlich“, konstatiert Pressesprecher Victor Franke. Auf vieles könne man sich vorbereiten – auf die neue Kraftanstrengung weniger.

Zusätzlich zu Corona: Wirtschaftliche Lasten für Krankenhäuser

Als weiteren Punkt, der für Planungsunsicherheit sorgt, nennt Franke die wirtschaftliche Doppelbelastung von Krankenhäusern durch Pandemie und Inflation, auf die die Kampagne "Alarmstufe Rot" kürzlich aufmerksam gemacht hat. "Wie sie gleichzeitig eine pandemische Ausnahmesituation und die enormen Preisanstiege bewältigen sollen, muss die Politik beantworten", sagt der Kliniksprecher und mahnt: Der Staat müsse Rahmenbedingungen schaffen, damit Krankenhäuser ihrem Versorgungsauftrag nachkommen können.

Trotz aller Unsicherheiten hat sich auch das Diako auf eine neue Coronawelle vorbereitet. Erprobte Stufenpläne sollen eine schnelle Anpassung der Bettenkapazitäten ermöglichen, wenn diese nötig ist. Mehr Betten für Coronakranke bedeutet aber auch fürs Diako, dass es seine Patientenversorgung an anderer Stelle möglicherweise einschränken muss. „Während der vergangenen Wellen betraf die Reduzierung der Kapazitäten fast alle Kliniken unseres Krankenhauses gleichermaßen“, berichtet Victor Franke. „Wir hoffen, dass sich diese Situation nicht wiederholen wird, sind für den Fall aber vorbereitet.“