Dresden. Das Amt für Gesundheit und Prävention der Stadtverwaltung rechnet nach dem Beginn des Schuljahres in der vergangenen Woche mit einem Anstieg der Corona-Infektionen. „Wir erwarten in der Altersgruppe viele symptomarme Infektionen, bei denen in der Regel kein Testnachweis erfolgt“, erklärte Amtsleiter Frank Bauer auf Anfrage der DNN.

Wie erfährt das Amt von Infektionen in Schulen?

Aktuell würden die Schulen keine Fälle melden. Informationen über Infektionen würden nur über die Labore an das Gesundheitsamt gelangen – jedoch ohne Angabe der von dem Betroffenen besuchten Gemeinschaftseinrichtung. Bauer hofft auf die sogenannten CO2-Ampeln in den öffentlichen und freien Schulen, mit denen der CO2-Gehalt in den Klassenräumen gemessen werde, um den Zeitpunkt notwendiger Luftzufuhr anzuzeigen. „Eine natürliche Luftzufuhr ist immer noch der beste Weg zu einer Reduktion der Viruslast im Raum“, so der Amtsleiter, „wir hoffen, dass die Ansteckungsquote so gering gehalten werden kann.“

Wie schätzt das Amt die Corona-Situation ein?

Das Gesundheitsamt registriert gegenwärtig in Dresden eine stagnierende Zahl an Corona-Infektionen. Wegen der für die warmen Sommermonate verhältnismäßig erhöhten Infektionszahlen seien auch wieder einige Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. „Glücklicherweise sind diese aber deutlich seltener geworden und schwere Verläufe gegenwärtig eher die Ausnahme.“

Wie schwer verlaufen aktuell die Infektionen?

Im Moment gebe es vorrangig milde Vorläufe. Dies führe auch dazu, dass das Gesundheitswesen nicht vor coronabedingten Belastungen stehe. Was aber nicht bedeute, dass nicht einzelne Betroffene ausgeprägte Symptome über mehrere Tage haben könnten.

Wer steckt sich mit Corona an?

Die höchsten Inzidenzen registrierte das Amt im August in der Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen, gefolgt von den 40- bis 60-Jährigen und den 18- bis 25-Jährigen. Also Personen, die überwiegend im Berufsleben stehen und dadurch auch viele Kontakte zu ihren Mitmenschen haben.

Wer wird denn eigentlich noch getestet?

Die kostenlosen Tests wurden vom Bund gestrichen, infizierte Personen fallen dort auf, wo noch eine Testpflicht besteht, etwa für Besucher und Beschäftigte in medizinischen und sozialen Einrichtungen. Getestet würden auch Personen mit Symptomen oder mit Kontakten zu positiv Getesteten.

Leistet das Amt noch eine Kontaktnachverfolgung?

Das Amt für Gesundheit und Prävention hat sich auf den Schutz der sogenannten vulnerablen Gruppen konzentriert. „Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass eine Kontaktnachverfolgung bei hohen Inzidenzen wenig sinnvoll ist und viele Kapazitäten bindet“, erklärte Bauer. Das Amt arbeite gegenwärtig an einem Konzept zum Schutz vulnerabler Gruppen.

Wie werden positive Fälle erfasst?

Gemeinsam mit dem Softwareanbieter arbeitet das Amt auch an einer SMS- und E-Mail-gestützten Fallbearbeitung, die im Oktober oder November laufen soll. Das System soll die Fachsoftware ergänzen, die im Moment erst 50 Prozent der positiven Fälle automatisch erfasst. „Diese technischen Verbesserungen sind auch deshalb nötig, damit wir bei Corona – aber perspektivisch auch anderen Infektionserkrankungen – einen besseren Einblick in Symptomatik und Verläufe gewinnen. Denn je mehr wir wissen, desto besser können wir uns alle aufstellen“, sagt der Amtsleiter.

Wie ist Dresden für den Herbst gerüstet?

Das Amt bereitet sich auf mehrere Szenarien vor, die zusätzliches Personal verlangen, das zum Teil eingestellt werden müsse. So seien von den 30 vorgesehenen Containment-Scouts, die Arzt-, Hospitalisierungs- und Sterbemeldungen verarbeiten und Bürgeranfragen beantworten, im Moment nur 25 Stellen besetzt. Je nach Entwicklung im Herbst und Winter würden zunächst im Gesundheitsamt Beschäftigte ins Pandemiemanagement abgeordnet. Falls es die Situation erfordere, müssten Beschäftigte aus dem Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen dazukommen und später auch Personal aus anderen Geschäftsbereichen.

Wo können sich Interessenten impfen lassen?

Im Städtischen Klinikum Dresden werden Impfungen nach Terminabsprache angeboten, eingebunden sind auch die Haus-, Betriebs- und Fachärzte, hinzu kommen die staatlichen Impfangebote über das Deutsche Rote Kreuz und die Kassenärztliche Vereinigung. „Wir ürfen, inwieweit mobile Angebote für bestimmte Gruppen wie Bewohner von Alters- und Pflegeheimen erforderlich sind, da diese von den derzeitigen Angeboten nicht erreicht werden“, so der Amtsleiter.

Wann kommen die angepassten Impfstoffe?

Der angepasste Impfstoff soll ab Montag zu bestellen sein. Haus- und Fachärzte sowie das Impfzentrum würden die vierter Impfung verabreichen, die aber bereits schon länger angeboten werde.