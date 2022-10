﻿Corona in Dresden: Stadt meldet weiteren Todesfall

Das Robert Koch-Institut vermeldet am Dienstag einen weiteren Corona-Todesfall in Dresden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zur Vorwoche jedoch zunächst gesunken. Die Lage im Überblick.

Die Corona-Inzidenz in Dresden ist am Dienstag nach dem Tag der Deutschen Einheit niedriger als an den Tagen zuvor.

Dresden. Die Corona-Inzidenz in Dresden ist am Dienstag nach dem Tag der Deutschen Einheit niedriger als an den Tagen zuvor. Die Stadt Dresden meldet indes einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus. Die Lage in der Übersicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzidenz in Dresden niedriger als in der Vorwoche

Am Dienstag liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 279,5 und ist damit im Vergleich zum Freitag der Vorwoche stark gesunken. Am Ende letzter Woche lag Dresden noch bei 401,9 Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern. Das RKI weist jedoch daraufhin, dass am Wochenende und am Feiertag weniger Testungen und Übermittlungen stattfinden, was die Aussagekraft der Neuinfektionen am Wochenende und zu Beginn der Woche eingeschränkt.

Mit der aktuellen Inzidenz liegt die Landeshauptstadt unter dem steigenden Bundesdurchschnitt von 374,0 und auch unter dem gestiegenen Sachsenschnitt von 352,9. Die höchste Inzidenz in den sächsischen Regionen meldet die Stadt Chemnitz mit 420,0.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Länderebene liegt Sachsen derzeit im Mittelfeld. Am langsamsten ist das Virus in Hamburg (166,1,0) unterwegs. Ganz vorn liegt das Saarland mit 676,6 Infektionen unter 100 000 Einwohnern.

160 Ansteckungen mit dem Coronavirus

Am Dienstag meldet die Stadt Dresden 160 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – ein moderater Wert, in dem stets auch Nachmeldungen vergangener Tage enthalten sind, denn positive Testergebnisse erreichen oft erst mit Verzögerung das Gesundheitsamt. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 254.931 Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Virus angesteckt. Das wäre bei 560.000 Einwohnern fast jeder Zweite. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich schon mehrfach mit Corona infiziert haben.

Covid-Todesfälle in Dresden

Laut Angaben der Stadt ist eine weitere Person in Dresden an dem Corona-Virus verstorben. Insgesamt sind damit bislang 1779 Dresdnerinnen und Dresdner der Krankheit Covid-19 erlegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zählt das RKI 41 männliche und 20 weibliche Verstorbene. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer und eine Frau sowie ein Mädchen im Alter zwischen 5 und 14 Jahren. Der Großteil der Verstorbenen aber war 80 Jahre oder älter, genauer 590 Männer und 649 Frauen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 323 männliche und 152 weibliche Todesopfer registriert.

Die Lage in den Kliniken im Freistaat

Das sächsische Sozialministerium (SMS) gab am Dienstag aufgrund des Tag der Deutschen Einheit am Vortag keine aktualisierten Informationen zur Lage in den Kliniken bekannt. Am 30. September registrierte das Ministerium noch 634 Patienten mit Corona auf den Normalstationen im Freistaat. Die Stationen waren zu 71,2 Prozent ausgelastet.

Auf den Intensivstationen zählte das SMS am vergangenen Freitag noch 33 Patienten mit Covid-19. Die Bettenauslastung lag bei 36,3 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lage in Kliniken rund um Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Hier wurden zuletzt 164 Patienten auf Normalstation gezählt. Die Betten waren zu 70,7 Prozent ausgelastet.

Auf den Intensivstationen lagen zuletzt 15 Kranke mit einer Coronainfektion. Die Auslastung betrug 37,5 Prozent.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag Infektionen bei 120.590 männlichen und 132.754 weiblichen Personen seit Ausbruch der Pandemie. In der Altersklasse der Null- bis Vierjährigen hat das RKI bislang 6446 Infizierte registriert. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen sind es 34.950 Infektionen, bei den 15- bis 34-Jährigen 79.369, bei den 35- bis 59-Jährigen 95.220, bei den 60- bis 79-Jährigen 27.135 und bei der Generation über 80 Jahre 11.223.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Stand Dienstag sind vier Pflegeheime von Corona-Ausbrüchen betroffen. Die Corona-Zahlen von Schulen und Kindertageseinrichtungen veröffentlicht die Stadt Dresden nicht mehr. Aus den Angaben des Gesundheitsamtes geht auch nicht mehr hervor, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden. In Behinderten-, Obdachlosen- und Asyleinrichtungen sind derzeit keine Fälle gemeldet.

Von DNN