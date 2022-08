Die Stadt Dresden meldet am Montag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Außerdem wurden die gesammelten Wochenenddaten veröffentlicht.

Dresden. Die Stadt Dresden meldet am Montag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Außerdem wurden die gesammelten Wochenenddaten nachgereicht und veröffentlicht. Zu den Details:

Dresdens Inzidenz verändert sich kaum

Am Montag liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 235 und ist damit über das Wochenende gefallen (Freitag: 250,6). Das ist der übliche Verlauf, da an Wochenenden keine Zahlen an das RKI übermittelt werden. Dies geschieht am heutigen Montag, die Daten stehen Dienstag in deren Statistik.

Montag vor einer Woche stand Dresden bei 260,3 Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen, vor einem Jahr bei 34,5 und im ersten Pandemiejahr bei 4.

Mit der aktuellen Inzidenz liegt die Landeshauptstadt unter dem Bundesdurchschnitt von 242,8, aber über dem Sachsen-Durchschnitt von 218,4. Die Inzidenzen in den sächsischen Regionen rangieren zwischen 140,1 in Görlitz und 299,9 in der Stadt Leipzig.

Auf Länderebene liegt Sachsen derzeit im Mittelfeld. Am langsamsten ist das Virus in Hamburg (151,9) unterwegs, danach kommt Baden-Württemberg (163,1). Ganz vorn liegt Mecklenburg-Vorpommern mit 320,9 Infektionen unter 100 000 Einwohnern in einer Woche, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (299,2).

335 Neuinfektionen in Dresden am Montag

Am Montag meldet das RKI insgesamt 335 Neuinfektionen in Dresden. In diesem moderaten Wert sind wie immer auch Nachmeldungen länger zurückliegender Tage sowie die Wochenenddaten enthalten. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 245.533 Dresdner nachweislich mit dem Virus infiziert. Das wäre bei 560.000 Einwohnern beinahe jeder Zweite. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich schon mehrfach mit Corona infiziert haben.

240.522 Menschen in Dresden sind nach einer Corona-Infektion genesen. Das sind 242 mehr als am Tag der letzten Meldung. Es handelt sich hierbei aber um einen Schätzwert. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einer Infektion keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen müssen.

Zieht man die Zahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, erhält man die aktiven und damit ansteckenden Fälle. Das sind am Montag 3255 und damit 92 mehr als am Tag der letzten Meldung. Der Trend zeigt allgemein jedoch abwärts. Die Dunkelziffer der Infektionen liegt jedoch vermutlich deutlich höher, weil eine Vielzahl an Infektionen völlig symptomfrei verläuft und die Betroffenen gar nicht merken, dass sie infiziert sind.

1756 Corona-Tote seit Pandemiebeginn

Das Gesundheitsamt meldet am Montag einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Seit Pandemiebeginn sind in Dresden 1756 Personen gestorben, bei denen laut Gesundheitsamt im Totenschein eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache genannt ist. Todesmeldungen erreichen das Gesundheitsamt oft mit Verzögerung und gehen deshalb verspätet in die Bilanz ein. Der jüngste Todesfall wurde am 22. August registriert.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zählt das RKI bislang 41 männliche und 20 weibliche Verstorbene. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer sowie ein Mädchen im Alter zwischen 5 und 14 Jahren. Der Großteil der Verstorbenen aber war 80 Jahre oder älter, genauer 581 Männer und 638 Frauen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 321 männliche und 151 weibliche Todesopfer registriert.

Aufgrund von Meldeverzug unterscheiden sich die Statistiken von Dresdner Gesundheitsamt und RKI derzeit um einen Todesfall.

Die Lage in den Kliniken im Freistaat

Das sächsische Sozialministerium (SMS) veröffentlicht nur noch dienstags einen Überblick über die Situation in den Kliniken des Freistaats. Zuletzt registrierte das Ministerium 642 Patienten mit Corona auf den Normalstationen im Freistaat, 56 weniger als in der Vorwoche. Die Stationen waren zu 69,6 Prozent ausgelastet.

Auf den Intensivstationen zählt das SMS 69 Patienten mit Covid-19, fünf weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Bettenauslastung lag bei 54,3 Prozent.

Die Lage in Kliniken rund um Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Hier wurden zuletzt 203 Patienten auf Normalstation gezählt, ein Rückgang um 15 Patienten. Die Betten waren zu 73,8 Prozent ausgelastet.

Auf den Intensivstationen im Cluster Dresden lagen zuletzt 47 Kranke (+11) mit einer Coronainfektion. Die Auslastung betrug 68,1 Prozent.

Das Gesundheitsamt meldet am Montag acht Krankenhauseinweisungen von Coronapatienten. Darunter fallen aber auch Personen, die wegen einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus kommen und dort positiv getestet werden. 6254 Menschen aus Dresden wurden seit Beginn der Pandemie wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das Robert Koch-Institut meldet am Montag unverändert zu Samstag (keine neuen Daten verfügbar) Infektionen bei 117.332 männlichen und 127.927 weiblichen Personen seit Ausbruch der Pandemie. In der Altersklasse der Null- bis Vierjährigen hat das RKI bislang 6340 (+7) Infizierte registriert. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen sind es 34.380 (+11) Infektionen, bei den 15- bis 34-Jährigen 76.850 (+93), bei den 35- bis 59-Jährigen 91.488 (+110), bei den 60- bis 79-Jährigen 25.536 (+79) und bei der Generation über 80 Jahre 10.665 (+14).

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Stand Montag ist ein Pflegeheim (-1) von einem Corona-Ausbruch betroffen. Die Corona-Zahlen von Schulen und Kindertageseinrichtungen veröffentlicht die Stadt Dresden nicht mehr. Aus den Angaben des Gesundheitsamtes geht auch nicht mehr hervor, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden. In Behinderten-, Obdachlosen- und Asyleinrichtungen sind derzeit keine Fälle gemeldet.

Von fkä