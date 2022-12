Dresdens Inzidenz ist über Weihnachten deutlich gesunken, weil die Statistik ruhte. Die gesammelten Daten wurden am Dienstag übermittelt. Darunter ist auch ein Todesfall.

Dresden. Dresdens Inzidenz ist über Weihnachten deutlich gesunken. Das liegt daran, dass seit Samstag keine Werte an das RKI übermittelt worden sind. Die gesammelten Daten werden am Dienstag nachgereicht. Darunter ist auch ein Todesfall. So ist die Lage: