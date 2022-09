﻿Corona in Dresden: Stadt hat niedrigste Inzidenz in Sachsen

Tödliche Attacke in Pirna: Verdächtiger wieder frei – Notwehr möglich

Der 15-Jährige, der im Verdacht steht, am Samstag in Pirna einen 20-Jährigen tödlich mit einem Messer verletzt zu haben, ist wieder auf freiem Fuß. Möglich sei, dass er in Notwehr gehandelt habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit.