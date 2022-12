﻿Corona in Dresden: Inzidenz sinkt über die Feiertage – keine Daten

Dresdens Gesundheitsamt sendet wie viele andere Behörden in Deutschland an den Feiertagen keine Coronadaten. Daher verweist das RKI schon jetzt auf mangelnde Vergleichbarkeit der errechneten Zahlen.

Dresden. Dresden sendet wie viele Gesundheitsämter in Deutschland an den Feiertagen keine Coronadaten an das Robert Koch-Institut. Auch die Kontaktmuster der Menschen ändern sich über Weihnachten, Schulen und Kitas sind geschlossen und weniger Menschen gehen zum Arzt. Daher könne die Lage „nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden“, heißt es. Soviel ist bekannt: