﻿Corona in Dresden: Zwei neue Todesfälle gemeldet

Dresden. Dresden meldet zu Wochenbeginn zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Derweil sinkt die Inzidenz, weil das RKI am Wochenende keine Daten erhielt. Die Details am Montag:

Inzidenz sinkt über das Wochenende