﻿Corona in Dresden: Inzidenz steigt über 500

Dresdens Inzidenz ist am Donnerstag wieder über 500 gestiegen. Zudem wurde bekannt, dass die zuletzt an oder mit Corona verstorbenen Dresdner alle älter als 60 Jahre waren.

Dresden. Dresdens Inzidenz ist am Donnerstag wieder über 500 gestiegen. Zudem wurde bekannt, das die zuletzt an oder mit Corona verstorbenen Dresdner alle 60 Jahre und älter waren. Mittlerweile gibt es Coronaausbrüche in 18 Pflegeeinrichtungen. Die Details vom Donnerstag:

Inzidenz steigt über 500