Dresden meldet auch am Mittwoch wieder Hunderte positive Coronatests (Symbolbild).

Zum ersten Mal in dieser Woche muss die Stadt Dresden wieder Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Derweil steigt auch die Zahl der aktiven Infektionen wieder an.

