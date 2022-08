Weil das Dresdner Gesundheitsamt am Wochenende keine Zahlen an das RKI meldet, ist die Inzidenz gesunken und liegt am Montag unter 300. Die gesammelten Daten werden nun nachgereicht.

