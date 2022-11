﻿Corona in Dresden: Zahl der Toten steigt erneut

Zum wiederholten Mal hat die Stadt in Dresden in dieser Woche Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Mehr als 1800 Dresdner sind bereits infolge oder mit einer Coronainfektion verstorben.

