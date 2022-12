﻿Corona in Dresden: Zahl der aktiven Fälle steigt

Friedenslicht am dritten Advent: Flamme aus Betlehem brennt in der Malerwegskapelle

Ein Gruß aus Betlehem kommt am 11. Dezember auch in der Sächsischen Schweiz an: Hier können Interessierte sich das Friedenslicht an der Malerwegskapelle in Thürmsdorf abholen und in ihre weihnachtlichen Häuser tragen.