﻿Corona in Dresden: Erneut ein Todesfall

Nachdem Dresden bereits am Montag Corona-Todesfälle gemeldet hat, setzt sich das auch am Dienstag fort. Die Inzidenz ist gestiegen, weil die Wochenenddaten in die Statistik eingeflossen sind.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket