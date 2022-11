﻿Corona in Dresden: Fünf neue Todesfälle gemeldet

Dresden meldet am Montag fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus (Symbolbild).

Dresden meldet am Montag fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Erstmals seit längerer Zeit ist auch wieder ein Ausbruch in einer Einrichtung für Behinderte verzeichnet.

