﻿Corona in Dresden: Stadt meldet sechs Todesfälle

Die Corona-Inzidenz in Dresden ist über das Wochenende etwas gesunken, liegt aber immer noch im dreistelligen Bereich. Das Gesundheitsamt meldet sechs neue Todesfälle.

Dresden. Jede Woche wieder: An den Wochenenden meldet das städtische Gesundheitsamt keine Coronazahlen, so dass der mathematischen Logik folgend die Inzidenz sinkt. Aussagekraft haben die Inzidenzwerte erst Mitte der Woche, wenn die Zahlen wieder auf dem aktuellen Stand sind und auch die Nachmeldungen in den Büchern stehen.