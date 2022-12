﻿Corona in Dresden: Inzidenz steigt weiter an

Es werden wieder mehr positive Corona-Tests in Dresden registriert. Am Sonnabend berechnet das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von rund 133 (Symbolbild).

Die Corona-Inzidenz in Sachsens Landeshauptstadt hat den vierten Tag in Folge zugenommen. Am Sonnabend liegt der ermittelte Wert bei rund 133.

