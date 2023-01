﻿Corona in Dresden: Erneut viele Todesfälle gemeldet

Dresden meldet auch am Dienstag wieder Todesfälle in Zusammenhang mit Corona (Symbolbild).

Dresden meldet auch am Dienstag wieder Todesfälle in Zusammenhang mit Corona, der Wert ist wie schon am Montag hoch. Auch die Inzidenz macht einen Sprung nach oben.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket