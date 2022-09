Dresdens Inzidenz ist am Freitag wieder gesunken, liegt aber weiter ungefähr auf Vorwochenniveau. Bisher ist kein Effekt des Sommerferienendes spürbar.

Dresden. Dresdens Inzidenz ist am Freitag wieder gesunken, liegt aber weiter ungefähr auf Vorwochenniveau – viel getan hat sich nicht, trotzdem die Schule in Dresden und Sachsen wieder begonnen hat. Ein entsprechender Effekt könnte sich aber in den nächsten Tagen noch einstellen. Die Zahl der bekannten aktiven Coronafälle geht derzeit weiter zurück. Die Details:

