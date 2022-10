﻿Corona in Dresden: Inzidenz klettert weiter

Dresdens Corona-Inzidenzwert ist in den vergangenen zwei Wochen um ein Drittel gestiegen. Nachdem die Zahl am Freitag die 400er-Marke gerissen hatte, hat sie sich am Sonnabend erneut nach oben bewegt.

Dresden. Die Corona-Inzidenz in Dresden ist am Sonnabend wieder eine Stufe nach oben geklettert. Exakt 412,5 Neuansteckungen pro 100 000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI). Am Freitag hatte der Wert die 400er-Schwelle überschritten, zuvor waren die Zahlen stetig gestiegen. Dieser Aufwärtstrend setzt sich fort – die Herbstwelle beginnt offensichtlich. Einen Wert über 400 hatte das RKI zuletzt Anfang August für Dresden verzeichnet.

Corona in Sachsen

Für den gesamten Freistaat Sachsen hat das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 479,2 berechnet. Dieser Wert liegt um etwa ein Drittel höher als vor zwei Wochen und knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 497,0.

Die Inzidenzen in den sächsischen Regionen rangieren zwischen 403,7 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und 563,7 im Vogtlandkreis.

Dresden im Bundes- und Ländervergleich

Betrachtet man die Inzidenzen der Bundesländer, weist das Saarland mit 842,1 den höchsten Wert auf. Die niedrigsten Inzidenzen hat das RKI für Hamburg und Berlin ermittelt: Durchschnittlich 238,3 bzw. 288,5 von 100 000 Menschen haben sich dort in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die deutschlandweiten Negativrekorde mit vierstelligen Inzidenzen halten Regionen in Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde die Zahl 1020,2 gemeldet, aus den Landkreisen Saarlouis, Kaiserslautern und Ebersberg Werte zwischen 1016 und 1007. Mit den niedrigsten Inzidenzen warten die Stadt Krefeld in Nordrhein-Westfalen (136,1) und der thüringische Landkreis Sömmerda (193,5) auf.

Ansteckungen mit dem Coronavirus

Das Dresdner Gesundheitsamt veröffentlicht an Wochenenden keine detaillierten Informationen zu Neuinfektionen, Todesfällen, Genesenen und Krankenhauseinweisungen. Die Werte werden jedoch weiterhin täglich außer sonntags an das RKI weitergegeben.

Am Sonnabend verzeichnete das Robert-Koch-Institut 387 neu bekanntgewordene Coronainfektionen. Am Freitag lag dieser Wert bei 433. Darin sind stets auch Nachmeldungen vergangener Tage enthalten, denn positive Testergebnisse erreichen oft erst mit Verzögerung das Gesundheitsamt.

Seit Pandemiebeginn Anfang 2020 haben sich insgesamt 254 350 Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Virus angesteckt. Das wäre bei 560 000 Einwohnern fast jeder zweite. Allerdings gibt es auch etliche Menschen, die sich schon mehrfach mit Corona infiziert haben.

Covid-Todesfälle in Dresden

Das Gesundheitsamt Dresden meldete am Sonnabend keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt sind laut RKI bislang 1779 Dresdnerinnen und Dresdner der Krankheit Covid-19 erlegen. Der letzte Sterbefall datiert laut Gesundheitsamt auf den 24. September. Viele Todesmeldungen gehen allerdings erst verspätet in die Bilanz ein.

Der Großteil der bisher verstorbenen Patienten war 80 Jahre oder älter, genauer 649 Frauen und 590 Männer. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 152 weibliche und 323 männliche Todesopfer. Jünger waren 65 Patienten: 20 Frauen und 41 Männer zwischen 35 und 59 Jahren, zwei Männer und eine Frau zwischen 15 und 34 Jahren sowie ein Mädchen zwischen fünf und 14 Jahren.

Die Lage in den Kliniken im Freistaat

Das sächsische Sozialministerium (SMS) gibt seit wenigen Wochen nur noch an Dienstagen einen Überblick über die Situation in den Kliniken des Freistaats. Am 27. September registrierte das Ministerium 634 Patienten mit Corona auf den Normalstationen im Freistaat. Das waren 141 mehr als in der Vorwoche. Die Stationen waren zu 71 Prozent ausgelastet.

Auf den Intensivstationen zählte das SMS 33 Patienten mit Covid-19, 15 weniger als am vergangenen Dienstag. Die Bettenauslastung lag bei 36 Prozent.

Die Lage in Kliniken rund um Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Hier wurden zuletzt 164 Patienten auf Normalstation gezählt, ein Zuwachs um 35. Die Betten waren zu 71 Prozent ausgelastet.

Auf den Intensivstationen lagen zuletzt 15 (-6) Kranke mit einer Coronainfektion. Die Auslastung betrug 38 Prozent.

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Stand Sonnabend sind sechs Pflegeheime von Corona-Ausbrüchen betroffen. Die Corona-Zahlen von Schulen und Kindertageseinrichtungen veröffentlicht die Stadt Dresden nicht mehr. Aus den Angaben des Gesundheitsamtes geht auch nicht mehr hervor, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden. In Behinderten-, Obdachlosen- und Asyleinrichtungen sind derzeit keine Fälle gemeldet.

Von ttr