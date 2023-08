﻿„Cool Spots“: SPD schlägt Nebelduschen für die Neustadt vor

Dresden. Wo ist der Aus-Knopf? Diese Frage kann einem schon mal in den Sinn kommen, wenn man im Sommer durch Dresden läuft und die Sonne derart auf den Schädel donnert, dass sich darunter Gedanken wie Blech verbiegen. Wäre doch toll, wenn man die Hitze einfach wegklicken könnte. Wie das geht, weiß auch die Dresdner SPD nicht, aber sie hat eine Idee, wie sich das Großstadtfieber zumindest für Augenblicke herabkühlen ließe: mit sogenannten „Cool Spots“.

Das geht aus einem Papier hervor, das die Partei in der nächsten Sitzung des Neustädter Stadtbezirksbeirats diskutieren will. Darin heißt es: „Der Oberbürgermeister möge prüfen, ob im Stadtbezirk Neustadt mindestens drei Brunnen (...) installiert werden können, die mit einem Trinkwasserbrunnen und einer Nebeldusche ausgestattet sind.“

Dauerbetrieb vermeiden

Nach den Vorstellungen der SPD könnten die Cool Spots sowohl Menschen als auch Tieren zur Abkühlung dienen. Und per Knopfdruck aktiviert werden. Oder, bei der Nebeldusche, per Zufallsgenerator, um Dauerbetrieb zu vermeiden. „Die Brunnen sollen so installiert werden, dass das ablaufende Wasser in angrenzende Beete fließt und der Vegetation zugutekommt.“

Mögliche Standorte wäre demnach der Alaunpark, der Bischofsplatz (bei den Tischtennisplatten), die Umgebung der Scheune oder die Spielplätze an der Schanzenstraße und der Louisenstraße (Louisengrün). Um die Wirkung der Cool Spots zu erhöhen, schlägt die SPD vor, die Grünflächen in unmittelbarer Nähe zu erweitern.

Äußere Neustadt ist besonders betroffen

Allein der Anblick einer solchen Anlage könnte die Stimmung aufhellen und Menschen zum Lächeln bringen, sagt Christian Demuth, der in seiner Fraktion für das Papier mitverantwortlich ist. Oft werde darüber geklagt, dass zu wenig Kunden ins Zentrum kommen. „Deswegen macht es Sinn, solche Orte neu zu denken.“

Zumal die Anzahl heißer Tage wegen des Klimawandels zunimmt. Und die Temperaturen auch in den Nächten oft unerträglich hoch sind. „Es entstehen Hitzeinseln, die allen Menschen zu schaffen machen, aber vor allem ältere Menschen und Kinder enorm belasten“, schreibt die SPD. Die dicht bebaute Äußere Neustadt ist demnach besonders betroffen.

Da könnten Cool Spots, Kälteinseln sozusagen, für Erfrischung sorgen. Auch für andere Teile Dresden wäre das Modell interessant, sagt Demuth. Städte wie Wien oder Zürich hätten damit gute Erfahrungen gemacht. Demuths Recherchen nach kostet eine Anlage zwischen 3000 und 10 000 Euro – je nach Ausstattung.

Stadt arbeitet an Hitze-Aktionsplan

In Dresden wären die Cool Spots nicht die erste Maßnahme zum Hitzeschutz. Die Stadt arbeitet bis 2024 an einem Aktionsplan, wobei der Fokus auf Kindern und vorerkrankten oder älteren Menschen liegt. Zudem hat die Verwaltung in diesem Sommer ein Hitze-Handbuch herausgebracht. Die Autoren erklären unter anderem, wie man seine Wohnung mit einfachen Mitteln kühl hält, wie Medikamente die Körpertemperatur beeinflussen und woran man erkennt, dass jemand einen Hitzeschlag hat.

Ein Kapitel des Buchs dreht sich um ein Experiment im Stadtteil Gorbitz. Dort sollte untersucht werden, wie die Umgestaltung von Gebäuden und Freiflächen gegen Hitze helfen kann. Wohnungen erhielten zum Beispiel automatische Lüftungen, die abhängig von den Innen- und Außentemperaturen arbeiten.

Damit nicht genug: Im Kampf gegen die Hitze pflanzt die Stadt Bäume, auch wenn sie dabei nur schleppend vorankommt. Ein anderes Konzept sieht Trinkbrunnen wie den am Wasaplatz vor.

Dass Cool Spots nur ein Baustein im Werkzeugkasten der Anpassung ans Klima sein können, ist auch der SPD bewusst. In dem Papier ist darüber hinaus die Rede von Flächenentsiegelung, von Begrünung und Beschattung. Am Mittwoch (30. August) stimmen die Stadtbezirksbeiräte über den Vorschlag für die Cool Spots ab.

