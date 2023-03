﻿Container für Asylbewerber in Dresden: Hier sollen sie stehen

Die Asylbewerber strömen ins Land, Dresden wird dieses Jahr mehr Menschen unterbringen müssen als in Zeiten der Flüchtlingskrise 2015/2016. Die Stadt will neun Containerdörfer auf städtischen Grundstücken errichten.

Dresden. Die Stadtverwaltung will an neun Standorten im Stadtgebiet ab Herbst Asylbewerber in Wohncontainern unterbringen. Das kündigten Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) am Mittwoch an. Der Stadtrat soll eine Vorlage mit den Plänen im Mai beschließen.

Wo sollen die Container errichtet werden?

An der Windmühlenstraße in Niedersedlitz soll Platz für 144 Menschen entstehen, am Rudolf-Bergander-Ring in Strehlen für ebenfalls 144 Menschen, an der Pirnaer Landstraße in Leuben für 48 Personen, an der Löwenhainer Straße in Seidnitz ebenfalls für 48 Personen, an der Geystraße in Strehlen für 152 Menschen, am Altgorbitzer Ring in Gorbitz für 48 Menschen, an der Industriestraße in Trachau für 48 Menschen, am Sachsenplatz in Johannstadt für 144 Personen und an der Forststraße in Weißig für 48 Personen.

An neun Standorten sollen Wohncontainer für Asylbewerber errichtet werden. © Quelle: Grafik: Eylert

Warum plant die Stadt Containerstandorte?

Weil die Quartiere für Asylbewerber knapp werden. Die Verwaltung verfügt über 2936 Plätze in Wohnungen, 1096 Plätze in Heimen und 494 Plätze in Hotels und anderen Übergangsunterkünften. Diese Plätze sind nach den aktuellen Prognosen im April voll ausgelastet, im Mai fehlen schon 92 Plätze und im Juni 666, wenn die Stadt nicht gegensteuert.

Weshalb werden die Plätze knapp?

Der Zustrom von Asylbewerbern hält unvermindert seit August 2022 an. Dresden musste im vergangenen Jahr 1556 Asylbewerber aufnehmen, davon 1085 im vierten Quartal. In diesem Jahr war die Verwaltung zunächst von 1600 Neuaufnahmen ausgegangen. Nach dem Flüchtlingsgipfel im Februar wurde die Prognose auf 2200 erhöht. 2016, als von einer „Flüchtlingskrise“ gesprochen wurde, hatte die Stadt 1843 Asylbewerber aufgenommen. Hinzu kommen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, gut 8000 Menschen aus dem Kriegsgebiet sind in der Stadt untergekommen.

Gibt es Alternativen zu den Containerstandorten?

„Der Wohnungsmarkt ist ausgereizt“, weiß der Baubürgermeister. Die Stadt setze alle Hebel in Bewegung, um weitere Wohnungen anzumieten, aber das Angebot ist überschaubar. „Wir sind im Gespräch mit den Eigentümern von vier, fünf größeren Objekten, in denen wir Übergangswohnheime einrichten wollen“, erklärte Kühn. Städtische Immobilien wie ehemalige Bildungseinrichtungen in der Uthmannstraße in Gorbitz und der Blasewitzer Straße in Johannstadt sollen zu Asylunterkünften umgebaut werden. Wer die Baukosten in Höhe von 16,6 Millionen Euro trägt, sei aber unklar, so Kühn.

Was kosten die Containerstandorte?

47 Millionen Euro sind für Miete, Aufbau und Bewirtschaftung der sogenannten Mobilen Raumeinheiten vorgesehen. Die städtische Gesellschaft Stesad GmbH, die bei Kindertagesstätten und Schulen bereits Erfahrungen mit Containern gesammelt hat, soll die Container errichten.

Wie viel Geld gibt Dresden für Asylbewerber aus?

Laut Sozialbürgermeisterin Kaufmann sind in diesem Jahr 80 Millionen Euro geplant – ohne die 47 Millionen Euro für die Container und ohne die Kosten für die Unterbringung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Obwohl die Unterbringung von Asylbewerbern eine staatliche Aufgabe ist, bleibt die Stadt auf einem Teil der Kosten sitzen. So kostet die Migrationssozialarbeit laut Christian Knappe, Abteilungsleiter im Sozialamt, rund fünf Millionen Euro im Jahr. Der Freistaat erstattet aber nur 1,8 Millionen Euro. „Wir wünschen uns ein stärkeres finanzielles Engagement des Freistaats“, sagt Knappe.

Wer wird in den Containern untergebracht?

An acht Standorten wohnen künftig alleinreisende, überwiegend junge Männer. In der Geystraße sollen dagegen Familien und Familienverbünde mit vier bis acht Personen wohnen.

Wie sind die Standorte ausgestattet?

Mit Sanitäranlagen und Duschgelegenheiten, Küchen und Gemeinschaftsräumen und Räumen für Heimleitung und Wachschutz. Die Standorte werden nur eine Ebene haben, es wird keine mehrgeschossigen Gebäude geben.

Wie hat die Stadt die Standorte ausgewählt?

Es sollte sich um städtische Grundstücke handeln, die bereits erschlossen sind und eine Kapazität von mehr als 40 Plätzen bieten. ÖPNV-Angebote und Einkaufsmöglichkeiten sollten in der Nähe vorhanden sein. Die Standorte sollen städtebaulichen Entwicklungen nicht im Weg stehen.

Wie lange werden die Container stehen?

Zunächst sind zwei Jahre geplant. In dieser Zeit will die Stadt laut Kühn Kapazitäten in festen Gebäuden schaffen. An der Geystraße ist beispielsweise mittelfristig ein Eigenheimstandort geplant, der Rudolf-Bergander-Ring zählt zum Wissenschaftsstandort Ost. „Es wird keine Bestandsnutzung verdrängt“, erklärt der Baubürgermeister.

Wie läuft die Debatte über die Standorte ab?

Die Vorlage wird in den Ausschüssen des Stadtrats und den betroffenen Stadtbezirksbeiräten diskutiert, der Stadtrat beschließt. Wenn sich der Stadtrat im Mai zu den Standorten bekennen sollte, würde es zwei bis drei Monate dauern, ehe mit dem Bau begonnen werden könnte, so dass die Container im Herbst zur Verfügung stünden.

Können die Bürger mitreden?

Kaufmann verspricht ein Höchstmaß an Transparenz. Am 31. März sei ein Bürgerdialog in der Dreikönigskirche geplant, für jeden Standort sei ein Tag der offenen Tür vorgesehen. Der Pilot-Standort ist Sporbitz, wo Container für 52 Personen entstehen. Die Unterkunft soll im April in Betrieb gehen, am 1. April ist ein Tag der offenen Tür geplant, so Kaufmann.

Lösen die Container alle Probleme?

Überhaupt nicht. Die Stadt braucht noch viel mehr Quartiere. Neben Sporbitz stehen bald 136 zusätzliche Plätze im Eventwerk im Industriegelände zur Verfügung und ab Juli 140 Plätze in der ehemaligen City-Herberge an der Lingnerallee. Aber wenn die Prognosen zutreffen, fehlen im Juni 628 Plätze und am Jahresende immer noch 531 Plätze – trotz der 824 Plätze in den Containern. „Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungen, damit wir weder Schulsporthallen nutzen noch Zeltstädte aufbauen müssen“, verspricht Kühn.