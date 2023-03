﻿Container für Asylbewerber in Dresden: Die erste Fraktion reagiert

Dresden. Die Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger im Stadtrat hat den Plan der Stadtverwaltung, an neun Standorten im Stadtgebiet Wohncontainer zur Unterbringung von Asylbewerbern zu errichten, als „Schnellschuss“ kritisiert. Die Bürger würden vor vollendete Tatsachen gestellt und hätten kaum eine Möglichkeit, Fragen beantwortet zu bekommen, erklärte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar.

Die Sorgen und Ängste ernst nehmen

Die Fraktion fordere Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf, Bürgerversammlungen an allen neun geplanten Standorten einzuberufen. „Die Sorgen und Ängste der Bürger müssen ernst genommen werden und in die Entscheidungsfindung einfließen“, so Genschmar.

Gespräche an Ort und Stelle

Die für 31. März geplante Podiumsdiskussion in der Dreikönigskirche sei zwar ein Schritt zu einem Bürgergespräch. „Zielführender ist es aber, Veranstaltungen an den Standorten durchzuführen. Nur so können die regionalen Fragen und Probleme der Bürger aufgenommen und berücksichtigt werden“, erklärte der Fraktionsvorsitzende.

Ein Tag der offenen Tür kurz vor der Belegung der Container mit Flüchtlingen sei zu spät. Dann gebe es für die Bürger keine Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Standortwahl.

An der absoluten Belastungsgrenze

Die Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger fordert den Oberbürgermeister auf, verstärkt Anstrengungen zu unternehmen, um die Probleme der Kommune bei der Unterbringung von Flüchtlingen bei Bund, Land und Deutschem Städtetag anzusprechen. „Wir als Stadt sind an der absoluten Belastungsgrenze“, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claus Lippmann.

Hier sollen die Container hin

Dresden verfügt kaum noch über freie Kapazitäten zur Unterbringung von Asylbewerbern. Deshalb sollen die Containerdörfer Abhilfe schaffen. An der Windmühlenstraße in Niedersedlitz soll Platz für 144 Menschen entstehen, am Rudolf-Bergander-Ring in Strehlen für ebenfalls 144 Menschen, an der Pirnaer Landstraße in Leuben für 48 Personen, an der Löwenhainer Straße in Seidnitz ebenfalls für 48 Personen, an der Geystraße in Strehlen für 152 Menschen, am Altgorbitzer Ring in Gorbitz für 48 Menschen, an der Industriestraße in Trachau für 48 Menschen, am Sachsenplatz in Johannstadt für 144 Personen und an der Forststraße in Weißig für 48 Personen.