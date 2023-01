﻿Dresden-Friedrichstadt: Baucontainer brennt im Heinz-Steyer-Stadion

In der Nacht zum Dienstag ist ein Baucontainer auf der Baustelle des Heinz-Steyer-Stadions in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes.

Dresden. In der Nacht zum Dienstag kam es gegen 1.50 Uhr auf der Baustelle des Heinz-Steyer-Stadions in Dresden-Friedrichstadt zu einem Brand. Als die Berufsfeuerwehr eintraf, stand im Stadion ein Baucontainer in Flammen. Mit zwei Fahrzeugen fuhr die Feuerwehr ins Stadioninnere und begann mit den Löscharbeiten. Mit einem Strahlrohr löschten die Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum den Brand. Der Container brannte vollständig aus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.