1923 spielte Albert Schweitzer in der Christuskirche im nordböhmischen Bodenbach. Hundert Jahre später ist sein Konzert dort noch einmal zu erleben – mit einem Organisten aus Dresden.

Decin. Die evangelische Christuskirche in Podmokly (Bodenbach), dem linkselbischen Stadtteil des nordböhmischen Decin (Tetschen), ist ein geschichtsträchtiger Ort. Das begannen die Schülerinnen und Schüler aus Dresden zu ahnen, als sie vor Jahren die Bronzetafel an der Außenwand entdeckten. In Tschechisch steht darauf, Albert Schweitzer habe hier 1923 ein Orgelkonzert gegeben. Es war ein Benefizkonzert in eigener Sache.