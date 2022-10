﻿Krieg verhindert Dresdner Christen-Austausch mit Russland und der Ukraine

Die Initiative Christen für Europa in Dresden-Pappritz holt Jugendliche aus der ganzen Welt in deutsche Sozialeinrichtungen und schickt junge Deutsche ins Ausland. Doch nicht mehr nach Russland und in die Ukraine.

Dresden. „Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu“, stimmt Jule Bode am Klavier an. Die etwa 40 jungen Frauen und Männer, die im Kreis sitzen, singen gemeinsam mit der Bildungsreferentin das 1989 entstandene Kirchenlied. Etwas Neues begonnen haben auch sie, die einige Tage im katholischen Hans- und-Sophie-Scholl-Haus in Dresden-Pappritz verbringen. Am Sitz des Vereins Initiative Christen für Europa (ICE) machen sie sich mit der deutschen Sprache und hiesigen Gepflogenheiten vertraut. Aus 20 Ländern auf vier Kontinenten sind sie aufgebrochen, um ein Jahr lang als Freiwillige in sozialen Einrichtungen in ganz Deutschland zu helfen.

Der 20-jährige Ungar Soma Frankl wird bei der Diakonie Stetten unweit von Stuttgart behinderte Erwachsene in einem Tagestreff betreuen. „Ich möchte Erfahrungen mit behinderten Menschen sammeln, dazu über das Land und seine Kultur“, erzählt er. „Auch mich selber ausprobieren und viele neue Freunde kennenlernen.“

Vinicius Canabrava wird ebenfalls dort helfen. Eine anstrengende Sache, vermutet der 22-Jährige aus Curitiba, Brasiliens achtgrößter Stadt. Er hatte angefangen, Internationale Beziehungen zu studieren, wollte aber nun bewusst in ein fernes, ganz anderes Land. „Ich will auch sehen, was ich mit dieser ungewöhnlichen Erfahrung über mich selbst lerne.“

39-Stunden-Woche mit 140 Euro Taschengeld

Der 21-jährige Shokhijakhon Mamatkulov aus Usbekistan studiert deutsche Sprache und Literatur, schätzt Goethe und Schiller. Auch er fängt in der baden-württembergischen Einrichtung an. „Wenn ich Behinderten helfe, fühle ich mich ganz anders“, sagt er. Altersgenossen aus so vielen Ländern zu begegnen, findet er bereichernd. Später würde er gern Pilot werden.

Die 24-jährige Polin Ludmila Zakrzewska, die an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder studiert, war schon drei Mal bei einem Jugendaustausch dabei. Wer mit Gleichaltrigen Zeit verbringe, erfahre über ein Land wesentlich mehr als aus den Nachrichten. „Dadurch bin ich offener, toleranter geworden“, berichtet sie. „Das möchte ich nun auch anderen Jugendlichen ermöglichen.“ Deshalb geht sie für ein Jahr als Freiwillige zum Deutsch-Polnischen Jugendwerk nach Potsdam.

Einstieg in Pflegeausbildung, Studium oder Arbeit

Die ausländischen Helfer seien in den Sozialeinrichtungen in einer 39-Stunden-Woche eingesetzt, mit 140 Euro Taschengeld – von dem sie auch noch Rundfunkbeitrag bezahlen müssten, sagt ICE-Vorsitzender Gebhard Ruess. Angesichts des gestiegenen Aufwands reiche die Förderung durch den Bund nicht. Er befürchtet deshalb, dass sich dieser wichtige Sozial- und Lerndienst irgendwann nicht mehr tragen könnte. Dabei verlängere etwa die Hälfte den einjährigen Dienst um ein halbes Jahr. Viele fänden so den Einstieg in Pflegeausbildung, Studium oder Arbeit. „Etliche unserer ehemaligen Freiwilligen sind in den Einrichtungen in leitender Funktion tätig.“

Bei den drei jungen Frauen aus Russland beobachtete Gebhard Ruess anfangs große Unsicherheit. „Sie hatten Bedenken, auf Ablehnung zu stoßen“, berichtet er. „Umso erfreuter waren sie, als sie hier mit offenen Armen empfangen wurden.“ Der einzige Freiwillige aus der Ukraine hätte um ein Haar keinen Aufenthalt bewilligt bekommen.

Viele dringende Anfragen aus Russland

Aus Russland erreichen den Pappritzer Verein seit einigen Tagen auffällig viele, auch sehr dringende Nachfragen nach einem Freiwilligenjahr in Deutschland, wie Gebhard Ruess berichtet. Einige Stellen, die zunächst offen blieben, weil nicht alle Bewerber aus anderen Ländern ein Visum bekamen, konnten inzwischen mit russischen Freiwilligen besetzt werden. „Junge Männer wollen nicht zur Waffe greifen und in einen sinnlosen Krieg ziehen. Stattdessen wollen sie, da sie schon davor behinderte Menschen betreut und gepflegt haben, dieses jetzt in Deutschland tun.“

Immerhin hat es trotz zunehmender Schwierigkeiten zumindest in diese Richtung noch funktioniert. Aber seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist der einst rege wechselseitige Austausch von jungen Menschen zur Einbahnstraße geworden.

„Wir hatten Freiwillige aus Deutschland in Sozialeinrichtungen in der Ukraine, meist für Behinderte, in Cherson, Zyrupinsk und Dnipropetrowsk“, sagt Gebhard Ruess. „Diese Städte sind jetzt zum Teil Kriegsgebiet“. Da könnten sie niemanden mehr hinschicken.

Seit mehr als 20 Jahren hat ICE deutsche Freiwillige über seinen Partnerverein „Perspektiven“ (Salzwedel) nach St. Petersburg vermittelt. Der arbeitet mit der 1999 gegründeten russischen Organisation „Perspektivy“ zusammen. „Sie haben dort enorme Veränderungen bewirkt“, erzählt Gebhard Ruess. „Wohngruppen für erwachsene Behinderte und Familien haben sie aufgebaut. Und im Zusammenspiel mit staatlichen Einrichtungen läuft die Betreuung behinderter Menschen jetzt anders als zuvor.“ Förderstätten als Alternative zu riesigen Heimen seien geschaffen worden. „Die Freiwilligen aus Deutschland wirkten dabei wie Katalysatoren für Veränderungen.“

Initiative Christen für Europa Geschichte: 1989 gründete der Jesuitenpater Theobald Rieth (1926–2014) die Initiative. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg, dann in russischer Kriegsgefangenschaft. Unter dem Motto „Versöhnung über den Gräbern“ richtete er mit Jugendlichen aus 13 Nationen vergessene Soldatenfriedhöfe wieder her. Heute ist der Verein, dem 62 Personen und 15 Institutionen angehören, Träger der Freiwilligendienste „Brücken der Menschlichkeit“ Ziele: Theobald Rieth wollte jungen Menschen die Augen für die Not der Mitmenschen öffnen, sie zum mitmenschlichen Handeln und zur Solidarität anregen und vor allem immun machen gegen Indoktrination und Gewalt. Freiwillige: Derzeit 45 Freiwillige aus 20 Ländern im Herbstjahrgang, sie kommen aus Albanien, Bolivien, Brasilien , Costa Rica, Estland, Indien, Indonesien, Kirgisien, Kolumbien, Madagaskar, Mexiko, Polen, Russland, Tadschkistan, Thailand, Togo, Türkei, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela, dazu 20 Freiwillige, die ihren Aufenthalt verlängerten, 62 Freiwillige aus Deutschland entsandt in 21 Länder, nach Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Estland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Italien, Mexiko, Moldau, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn. Insgesamt sind 155 Freiwillige im Einsatz. Kontakt Initiative Christen für Europa (ICE), Wachwitzer Höhenweg 10, 01328 Dresden; Tel. 0351 215 00 20; E-Mail info@freiwilligendienst.de Internet freiwilligendienst.de

Nun aber können keine mehr hingeschickt werden, sagt Gebhard Ruess. „Alle sind verunsichert. Wir haben Angst, die Freiwilligen könnten für politische Zwecke instrumentalisiert werden.“ Als eine der wenigen Nichtregierungsorganisationen mit Kontakten in den Westen sei die Existenz von „Perspektivy“ akut bedroht. „Alles, was über Jahrzehnte hinweg aufgebaut worden ist, all diese freundschaftlichen Beziehungen, sind jetzt in Frage gestellt.“

