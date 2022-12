﻿Ausdruck tiefster Dankbarkeit: Cholerabrunnen erinnert daran, wie Dresden der Katastrophe entging

Die Cholera war die erste Pandemie der späten Neuzeit. Auch sie brachte abgeriegelte Grenzen, Ausgangssperren, wilde Verschwörungstheorien mit sich – und viele Tote. In Dresden erinnert der Cholerabrunnen an diese Zeit – und daran, dass die Stadt glimpflich davonkam.

Dresden. Es gibt Wörter, die sind so sonnig, sinnlich und voller Überzeugungskraft, dass allein ihr Klang glücklich macht, zum Beispiel Ostseeurlaub oder Lottogewinn oder Mauerfall. Andere Wörter oder Begriffe lassen hingegen im Hirn dunkle Wolken aufsteigen, dass es sich anfühlt wie ein ganzes Jahr Lockdown. Grünkohl-Gurke-Cashew-Ingwer-Smoothie etwa oder freiwilliger Stellenabbau oder militärische Spezialoperation. Namenstechnisch richtig übel wird einem, wenn von Typhus, Pest und Cholera die Rede ist, da haben selbst einschlägige Bücher wie „Die Pest“ von Albert Camus und „Die Liebe in den Zeiten der Cholera“ von Gabriel García Márquez aber auch so was von gar nicht geholfen.

Wann und wo auch immer Pest und Cholera ausbrachen und damit prompt Virologen zu gerühmten, von Influenza-Leugnern und sonstigen Querdenkern aber auch verdammten Influencern avancierten, waren abgeriegelte Grenzen, Ausgangssperren, wilde Verschwörungstheorien die Folgen. Und Tote. Viele Tote. Die Cholera war die erste Pandemie der späten Neuzeit. Die Bezeichnung „Cholera“, auch „Gallenbrechdurchfall“, leitet sich ab von dem griechischen Wort für „Galle“ und wurde damals für zwei unterschiedliche Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen verwendet, nämlich die sogenannte Cholera nostra, eine „normale“ Durchfallerkrankung, die in den Sommermonaten regelmäßig auftrat, und die gefürchtete asiatische Cholera, die ursprünglich nur in Indien auftrat, von dort aber ab 1820 nach Europa eingeschleppt worden war.

Gottfried Semper entwarf Dankesbrunnen aus Sandstein und Granit

Die Seuche kehrte im 19. Jahrhundert immer wieder, Preußen traf es 1831, dann heftig nochmals 1848/49, 1866 und 1873. Aber auch zahllose andere Regionen der Welt hatten immer wieder mit Ausbrüchen zu kämpfen, weshalb die Cholera heute schon mal mitunter als Leitkrankheit des 19. Jahrhunderts apostrophiert wird. Man kann es also absolut nachvollziehen, dass Dresdens Stadtväter vor lauter Begeisterung darüber, dass der (Cholera-)Kelch 1841 und 1842, als die Seuche von der Oder und der Unterelbe her die Stadt bedrohte, an Dresden vorüberging, einen Dankesbrunnen aus Sandstein und Granit aufstellen ließen.

Ursprünglich stand der Cholerabrunnen am Postplatz, seit 1927 befindet er sich an der Sophienstraße. © Quelle: Anja Schneider

Finanziert wurde der Brunnen von Freiherr Eugen von Gutschmid. Neben Gottfried Semper als Architekt übernahmen Karl-Moritz Seelig den Entwurf und der Bildhauer Franz Schwarz die Ausführung der Bauarbeiten. Am 15. Juli 1846 wurde der Brunnen feierlich an die Stadt übergeben. Ursprünglich stand er mitten auf dem Postplatz. Später musste er dann aber umgesetzt werden, weil er sich zunehmend als Verkehrshindernis erwies. Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Auftraggebers hin und nicht gemäß den Empfehlungen einer heute hochheiligen und unumgänglichen Expertenkommission entwarf Semper konträr zu seinen anfänglichen eigenen Vorstellungen den Brunnen im neugotischen Stil.

Im achteckigen Grundbecken des Brunnens, das aus Granit besteht und einen ungefähren Durchmesser von 6,76 Metern hat, steht die markante Spitzsäule des Brunnens, die durch eine große Kreuzblume abgeschlossen wird. Sowohl Säule als auch Kreuzblume sind aus Sandstein gefertigt. Der Bau wird von zahlreichen hohen, schlanken Säulen und Spitzbögen getragen. In seinen zwei von Kreuzgewölben getragenen Stockwerken besitzt er insgesamt zehn hohe, schmale Fenster.

Wittekind, Winfried Bonifatius, Johannes und Elisabeth

An den vier Seiten sind folgende ca. 90 Zentimeter große religionsverbundene Figuren angebracht: Im Norden Wittekind, der erste getaufte Fürst der alten Sachsen, den die Wettiner als Stammvater für sich reklamierten. Im Osten Winfried Bonifatius, der erste Apostel der Deutschen, der 754 n. Chr. während einer Missionsreise im noch heidnischen Friesland den Märtyrertod fand. Im Süden ist dann Johannes der Täufer dargestellt und im Westen Elisabeth, Landgräfin von Thüringen. Johannes taufte seine Schäfchen mit frischem und deshalb mit Sicherheit keine Cholera auslösenden Wasser, die Heilige Elisabeth war die personifizierte Caritas, die Kranke pflegte und Hospitäler begründete.

Zudem sind unter den Figuren Steintafeln angebracht, die im Norden den Bibelspruch „Denn er hat seinen engeln befohlen über dir“ im Osten den Bibelspruch „Ob tausend fallen zu deiner seiten und zehntausend zu deiner rechten, so wird es doch dich nicht treffen“ im Süden den Bibelspruch „Er wird dich erretten vor der seuche, die im mittag verderbet“ und im Westen das gutschmidsche Wappen enthalten.

Verkehrshindernis und vermeintliches Phallussymbol

Im Prinzip ist der Brunnen eine Augenweide, Vertreter der Achtsamkeitsforschung (etwa von der Bundesvereinigung Deutscher MahnerInnnen und BelehrerInnen, die ob der Höhe des Brunnens von gut 17 Meter ein Phallussymbol wittern, das Kinder und Studierende aufs Schändlichste verstören könnte) werden dies natürlich anders sehen.

1891 wurde der Brunnen leicht versetzt, da er auf dem Postplatz inzwischen zum Verkehrshindernis geworden war; bei der Gelegenheit wurde gleich das Geländer erneuert und nach außen versetzt, um den Brunnen besser zu schützen. Die Versetzung an den heutigen Standort in der Sophienstraße erfolgte 1927.

Im Bestand der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden hat sich – und zwar im Kupferstich-Kabinett – ein Stahlstich erhalten, den Ernst Christian Schmidt um 1885 schuf und der 2022 in einer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin über Leben und Wirkungsgeschichte Richard Wagners zu sehen war.

Von Christian Ruf