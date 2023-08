﻿Chef der Verbraucherzentrale Dresden: „Was Kunden unter Druck setzt, ist oft unseriös“

Dresden. Robert Kluttig ist seit Januar 2023 Leiter des Beratungszentrums Dresden der Verbraucherzentrale Sachsen. Früher hat er auch bei einer Bank gearbeitet, kennt also Verbraucherthemen aus beiden Perspektiven.

Frage: Seit reichlich einem halben Jahr leiten Sie das Beratungszentrum Dresden bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Was waren in dieser Zeit die wichtigsten Themen?

Robert Kluttig: Es ging gleich turbulent los. Wir konnten und können uns kaum retten vor Anfragen im Zusammenhang mit der Energiekrise oder auch Finanzthemen. Im Januar haben wir gemeinsam mit der Polizei in Riesa den Safer Internet Day veranstaltet. Dabei werden Schülerinnen und Schüler für den sicheren Umgang mit Daten sensibilisiert. Ende März haben wir die Veranstaltungsreihe „Filterkaffee und Finanzen“ gestartet. Das bezog sich auf das Urteil des Oberlandesgerichts zu Zinsen fürs Prämiensparen bei den Sparkassen. Die bisherigen Termine waren komplett ausgebucht, sodass wir weitere planen. Neu ist auch die „Plauderstunde Vorsorge“ zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, die wir regelmäßig anbieten. Meinem Team gebührt großer Dank für die Hilfe in der ereignisreichen Einarbeitungszeit.

Wie können Sie den Leuten aktuell beim Thema Energie weiterhelfen?

Wir unterstützen aktuell alle Betroffenen bei der Beantragung der Härtefallhilfe für Öl, Flüssiggas, Kohle & Co., die Probleme und Fragen zum Online-Antrag haben. Dieser kann ausschließlich digital bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) beantragt werden. Um möglichst vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern diese Hilfestellung anzubieten, ist am 5. September ein Aktionstag im Beratungszentrum Dresden geplant. An diesem Tag können Betroffene ohne Termin bei uns vorbeikommen. Eine weitere Hilfe ist derzeit auch die Prüfung der erhaltenen Heizkostenabrechnungen mit teils hohen Nachzahlungen.

Ziel: Netzwerke mit Partnern wie VdK, AWO und Caritas intensivieren

Wenn Sie auf Ihre To-do-Liste für die Zukunft schauen, was steht da ganz oben?

Ich möchte vor allem unsere Netzwerke intensivieren, also zum Beispiel die Kooperationen mit dem Mieterverein, dem VdK, der AWO und Caritas. Ich habe den Eindruck, dass das Miteinander während der Corona-Zeit etwas eingeschlafen ist. Der persönliche Kontakt zu den Partnern ist mir sehr wichtig. Denn wir ergänzen uns in einigen Beratungsthemen sehr gut.

Wo zum Beispiel?

Die Verbraucherzentrale hat im März die Beratung zu Pflegeheimverträgen gestartet. Der VdK darf aber auch zu Themen der stationären Pflege beraten, bei denen uns Grenzen gesetzt sind. Ähnlich ist das in anderen Bereichen. Wir wollen niemanden wegschicken, sondern die Chance nutzen, auf Kooperationspartner zu verweisen, die den Leuten weiterhelfen, wo wir das nicht können. Und die Partner verweisen auf uns. Das möchte ich ausbauen. In Bautzen zum Beispiel setzen sich verschiedene Akteure in der Stadt – dazu gehören auch die Stadtwerke – regelmäßig an einen Tisch und informieren sich gegenseitig über aktuelle Verbraucherthemen in ihren Bereichen. Das möchte ich auch in Dresden etablieren.

Stichwort Finanzen: Da sind Sie ja Fachmann, haben früher bei einer Bank gearbeitet. Warum haben Sie die Seiten gewechselt?

Ich habe Bankkunden immer so beraten, als ginge es um mein eigenes Geld, sie auch damals schon zur Verbraucherzentrale geschickt, wenn ich ihnen nicht weiterhelfen konnte, obwohl ich es wollte. Dies betraf meist Themen, welche über eine normale Beratung in einer Bank hinausgehen. Aber auch private Gründe kamen zur Entscheidungsfindung dazu. Zum Beispiel die Länge des Arbeitsweges. Am Fetscherplatz bin ich nämlich sehr gut aufgehoben.

Zinsstreit: Fehlende Kompromissbereitschaft der Sparkassen

Bei der Musterfeststellungsklage zu Prämiensparverträgen stehen Sie der Sparkasse sehr unversöhnlich gegenüber, haben Berufung beim Bundesgerichtshof eingelegt. Ist es Strategie, immer bis zur letzten Instanz zu gehen?

Wir wollen das beste Ergebnis für die Verbraucher erreichen und dafür kämpfen wir. Einigungsversuche gab es von Anfang an. Sie sind aber immer an der fehlenden Kompromissbereitschaft seitens der Sparkassen gescheitert.

Die Musterfeststellungsklage setzt die Verjährung aus. Können auch Leute, die sich ihr nicht angeschlossen haben, noch Ansprüche geltend machen?

Im Fall der Ostsächsischen Sparkasse Dresden verjähren die Ansprüche im nächsten Jahr. Betroffene müssten also vor dem Jahresende tätig werden und entweder eigenständig mit der Sparkasse Kontakt aufnehmen oder einen Anwalt einschalten. Sie können sich natürlich vorab zu dieser Thematik und ihrem individuellen Vertrag bei uns beraten lassen.

Die Dresdner Sparkasse hat ja anerkannt, dass fürs Prämiensparen teils zu wenig Zinsen gezahlt wurden. Sie wollen aber einen besseren Zinssatz erstreiten als den vom Gericht festgelegten. Wecken Sie damit nicht vielleicht unberechtigte Hoffnungen bei den Leuten, die sich der Musterklage angeschlossen haben und ziehen das Verfahren in die Länge?

Nein, wir sind da ehrlich. Wer das Geld braucht und nicht mit der Verbraucherzentrale durch die Instanzen gehen möchte, soll es nehmen. Wir haben eine andere Rechtsauffassung, wollen damit ein wichtiges Zeichen an die Verbraucher senden. Aber wir können und wollen nichts garantieren. Deshalb sagen wir auch nicht: „Jetzt bloß nichts unterschreiben“.

Im Fall noch laufender Verträge tun Sie das aber ...

Ja, da raten wir davon ab, Vergleichsangebote zu unterschreiben. Denn die Verjährungsfrist für etwaige Nachzahlungsansprüche beginnt erst mit Vertragsende. Man muss also nichts überstürzen.

„Fakshop-Finder“ Tipp gegen unseriöse Onlinehändler

Immer wieder fallen Menschen auch auf betrügerische Telefonanrufe und unseriöse Onlinehändler herein. Was können Sie da tun?

Der erste Tipp ist, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Wenn das geschieht, stecken oft unseriöse Angebote dahinter. Und was ich selbst inzwischen sehr schätze: Auf den Internetseiten der Verbraucherzentrale kann man sich über ganz viele Themen informieren, da immer weiter ins Detail gehen. Zum Onlinehandel ist unser „Fakeshop-Finder“ mein Spezialtipp. Man gibt die Adresse des Onlineshops ein und erfährt über ein Ampel-System, ob der Anbieter als unseriös eingeschätzt wird (rot), ob es schon Beschwerden gab (gelb) oder ob da bislang nichts vorliegt (grün).

Das müssen Sie aber alles erst einmal recherchieren ...

Ja, wir sind nur so gut wie unser Wissen. Deshalb sind wir für jeden Hinweis dankbar. Nicht nur, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern auch, wenn etwas fragwürdig erscheint oder wenn eine Sache zur Zufriedenheit aller Parteien gelöst werden konnte.

Beratungsbusse kommen in die Region

Gerade ältere Menschen, die nicht im Internet unterwegs sind, sind oft Ziel von Betrügern. Wie helfen Sie denen?

Zum Beispiel durch Veröffentlichungen in der Presse, wie den wöchentlichen Beitrag in den DNN. Dann kommen auch wieder unsere Partner ins Spiel, die ihre Mieter, Vereinsmitglieder oder auch Bewohner in Pflegeheimen sensibilisieren können. Da setzte ich auch auf gemeinsame Veranstaltungen. Und um die Leute außerhalb der Großstädte zu erreichen, sind wir jetzt regelmäßig mit Beratungsbussen in der Region unterwegs.

Halten Sie das deutsche Rechtssystem für verbraucherfreundlich und wo besteht am dringendsten Änderungsbedarf?

Der Verbraucherschutzstandard in Deutschland ist relativ hoch, trotzdem gibt es immer Möglichkeiten zur Verbesserung. Am dringendsten brauchen wir rechtliche Instrumente wie effektive Sammelklagen auf Schadensersatz, um die Ansprüche der Verbraucher effizient durchzusetzen. Diese sind gerade eingeführt worden, gleichzeitig hat man uns aber eine Menge Steine durch bürokratische Anforderungen in den Weg gelegt. Wir setzen uns dafür ein, dass diese künftig abgebaut werden.

