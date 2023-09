Check für die neuen Stadtbahnwagen in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

geliefert, ab aufs Gleis und schon geht sie los, die wilde Fahrt: So stellt sich der Laie das vor mit den neuen Stadtbahnwagen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die Realität ist eine andere. Zwei Wochen werden die Bahnen erst einmal genauestens durchgecheckt.

André Daniel von Alstom (l.) und DVB-Werkstattleiter Sören Kispal prüfen gemeinsam mit ihren Kollegen akribisch jedes Bauteil an den neuen Straßenbahnen, bevor die auf Linie gehen. © Quelle: Anja Schneider

Anfahren und Bremsen, die Kraft, mit der die Türen schließen, die Beleuchtung, die Steuerung der Bahn, alles Teil des Programms. Sogar das Bimmeln wird geprobt. Dieses Prozedere durchläuft gerade die Stadtbahn Nummer 2920. Und wenn dann alles stimmt, geht der Linienbetrieb los – als bis dato 20. neuer Wagen auf Dresdens Gleisen. Jetzt lesen

Die Dresdner warten schon 22 Jahre darauf, dass die Brücke Radwege erhält. Die Geduld ist hier am Ende. Nils Larsen Vorstand im ADFC Dresden, über Radmarkierungen auf dem Blauen Wunder

Leben im Dresdner Pflegeheim: „Ich bin froh, dass wir das gemacht haben“

Wie kommen Heimbewohner, Pflegerinnen und Einrichtungsleiter in Zeiten des Fachkräftemangels zurecht? Ein Besuch in einem Dresdner Seniorenzentrum in Großzschachwitz. Jetzt lesen

Kann Deutschland die Vier-Tage-Woche? Pilotprojekt soll Antwort liefern

Kürzer arbeiten, dafür aber weiterhin volles Gehalt bekommen - dass diese Idee bei vielen Arbeitnehmern gut ankommt, dürfte nicht überraschen. Aber ist sie auch umsetzbar in einer zuletzt schwächelnden Volkswirtschaft? Ein Projekt will das herausfinden. Jetzt lesen

11 Uhr: Landesbühnen-Programm - Intendant Manuel Schöbel und Chefdramaturgin Dr. Ruth Heynen sowie die Spartenverantwortlichen der Landesbühnen Sachsen blicken in einer Pressekonferenz zurück auf den Sommer 2023 und informieren über die Vorhaben, Projekte und Spielplanhöhepunkte der Saison 2023/24.

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Plauen - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für das Vereinsfest „60 Jahre FV Dresden Süd-West e. V.“ und für die Anschaffung einer Tonanlage für das Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium sowie um das Konzept der Stadt für öffentliche Toiletten sowie einen Vorschlag zur geplanten Neubebauung der Grundstücke an der Münchner Straße zwischen Hettnerstraße und Helmholtzstraße. Ort: Stadtbezirksamt Plauen, Ratssaal, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Pieschen - In der öffentlichen Sitzung wird das Nutzungskonzept für das Trafohaus am Konkordienplatz vorgestellt. Außerdem geht es unter anderem um Fördergeld für mehrere Feste im Stadtbezirk, für den Einbau Heizungsanlage im Vereinsheim des Kleingartenvereins „An der Eiche“ e. V. sowie ein Buchprojekt „Von Menschen, Häusern und Straßen. Geschichte und Geschichten aus dem Stadtbezirk Pieschen“. Weiter Themen sind das Konzept der Stadt für öffentliche Toiletten und die Fuß- und Radwegbeleuchtung am Dresdner Elbradweg. Ort: Stadtbezirksamt Pieschen, Bürgersaal, Bürgerstraße 63, 01127 Dresden

Der AOK-Bundesverband veröffentlicht den „Pflege Report 2023″ zur Versorgungsqualität der Pflegeheim-Bewohnerinnen und -Bewohner. Die Analyse untersucht die Schnittstelle zwischen Pflege und medizinischer Versorgung etwa bei Klinik-Einweisungen von Pflegebedürftigen. Dazu wurden Abrechnungsdaten von Pflege- und Krankenkassen für 2021 zusammengeführt.

... die Tierquälerei für Likes in den sozialen Medien

Videos von vermenschlichten Äffchen zählen zu den beliebtesten Inhalten in sozialen Netzwerken. Dafür müssen kleine Makaken oft furchtbar leiden - Drogen und sexueller Missbrauch inbegriffen, wie Tierschützer aufdeckten. Jetzt lesen

