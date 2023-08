Chaos am Dresdner Altmarkt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Fußgänger, Kellner, Radler: Rund um den Altmarkt ist es seit geraumer Zeit vor allem eines: eng. Seit der Platz ein neues Pflaster bekommt, teilen sich alle einen schmalen Streifen. Das ist nicht nur für Dresdner und Touristen unangenehm. Auch die Anwohner schimpfen.

Neben der Baustelle am Altmarkt wird es oft eng und ungemütlich. Immerhin schiebt dieser Fahrradfahrer, hier vor dem Burger-Bistro „Hans im Glück“. Andere fahren Slalom zwischen den Fußgängern. © Quelle: Michael Lukaszewski

Und können vor allem eines nicht verstehen: Warum wird der Zaun auf den Flächen, die bereits fertig sind, nicht einfach weiter in die Mitte gestellt? Die Stadt blieb darauf eine Antwort schuldig. Besserung also nicht in Sicht. Jetzt lesen

Ohne Mühe, ohne Kosten könnte man die Situation entschärfen. Wulf Baumann Altmarkt-Anwohner, über die Situation neben der Baustelle

Für den Neubau des Kreuzungsbauwerks Dresden Hauptbahnhof muss die Stromversorgung eine Woche lang abgeschaltet werden. Damit kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Elbtaler Bahnverkehr. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Arbeiten am Bahnknoten: Dresdner Hauptbahnhof wird komplett gesperrt

Der Dresdner Hauptbahnhof wird wegen Bauarbeiten zeitweise für den Zugverkehr gesperrt. Los gehts am Stadtfest-Samstag. Was das für Reisende bedeutet. Jetzt lesen

Zahlreiche Menschen gehen an Geschäften in einer Einkaufsstraße vorbei – immer weniger Deutsche haben offenbar Vertrauen in die Demokratie. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Deutsche haben immer weniger Vertrauen in Demokratie

Einer aktuellen Umfrage zufolge vertrauen die Deutschen der Demokratie immer weniger. Offenbar glaubt eine Mehrheit der Menschen mittlerweile, dass führende Politiker und Medien in einer eigenen Welt leben und auf die Bevölkerung herabschauen. Das Vertrauen in die Parteien ist auf einen drastischen Tiefpunkt gesunken. Jetzt lesen

19 Uhr: 14. Dresdner Nachtlauf - 19 Uhr Bambini-Lauf, 19.15 Uhr 1,2-Kilometer-Kinderlauf, 20 Uhr 11,5-Kilometer-Strecke, 22 Uhr 6,2 Kilometer-Lauf. Es gibt Straßensperrungen in der Innenstadt.

19 Uhr: Stadtfest - Oberbürgermeister Dirk Hilbert eröffnet das Dresdner Stadtfest „Canaletto“ auf dem Theaterplatz mit einem Grußwort. www.canaletto-fest.de

20 Uhr: - Tanzen und feiern mit TELEDISCO - Viel mehr als nur eine gewöhnliche Veranstaltung - seit 10 Jahren ein Highlight beim Stadtfest Dresden. Auf der riesigen Leinwand der Filmnächte am Elbufer werden legendäre Videoclips gezeigt und davor gibt es eine Tanzfläche. (Eintritt frei)

3. Liga, 2. Spieltag, 18.08.23, 19 Uhr: Liveticker SV Sandhausen gegen Dynamo Dresden © Quelle: DNN

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden trifft nach dem 3:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld zum Saisonauftakt heute gleich auf den nächsten Zweitliga-Absteiger. Das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen kann als Nagelprobe für die Ambitionen der Dresdner gelten, in die 2. Bundesliga zurückzukehren.

Sandhausen will ebenfalls in die zweite Liga zurückkehren, hat hat dafür auch Dynamos Ex-Kapitän Tim Knipping zurückgeholt. Können die Schwarz-Gelben, die in der vergangenen Saison ihre Aufstiegschancen erst am vorletzten Spieltag vergeigten, mithalten oder werden ihnen die Grenzen aufgezeigt? Die Antwort gibt es bei uns im Liveticker.

Britney Spears im Jahre 2019. Lange Zeit hat die Sängerin kein öffentliches Interview mehr gegeben – Fans macht das skeptisch. © Quelle: Kay Blake/ZUMA Wire/dpa

... die Frage: Was ist mit Britney Spears los? Fans vermuten eine Verschwörung

Der Instagram-Auftritt des früheren Superstars Britney Spears ist vor allem eines: merkwürdig. Hier finden sich bizarre Tanzvideos, Nacktaufnahmen und kryptische Bildunterschriften. Fans haben für all das eine Erklärung gefunden: Sie vermuten die ganz große Verschwörung. Jetzt lesen

