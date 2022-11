Erstmalig wurde in Dresden der „Century Engineering Award“ verliehen. Dieses Jahr ging der Preis an ein kenianisches Upcycling-Unternehmen, das sich durch seinen Innovationsgeist hervortat.

Dresden. Zum ersten mal wurde am Freitagabend im Lingnerschloss der „Century Engineering Award in Gold“ verliehen. Von nun an soll der Award jährlich an Startups, die mit ihrer Arbeit für „Nachhaltigkeit und Innovation in Verbindung mit gesellschaftlicher Relevanz stehen“, verliehen werden. Die gewinnenden Einrichtungen sollen jedes Jahr von einem anderen Kontinent stammen. Der diesjährige Preisträger ist das „WEEE Center“, ein junges Unternehmen aus Nairobi, Kenia, das sich auf die Verwertung und Wiederaufbereitung von Elektroschrott spezialisiert hat. Gestiftet wird der Preis von der Dresdner „MSAO Future Foundation“.