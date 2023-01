﻿CDU-Vorstoß für eine neue Elbbrücke im Dresdner Osten

Dresden. „Gute Verkehrsplanung denkt langfristig“, sagt Steffen Kaden, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. Und langfristig ist auch das Ziel, das die CDU nun erneut anstoßen will – eine weitere Elbbrücke für den Dresdner Osten, Entlastung für Schillerplatz und Blaues Wunder. Die Realisierung dürfte mindestens 20 Jahre dauern. Noch in diesem Jahr will die CDU eine Entscheidung zur Vorplanung, zur Machbarkeitsprüfung und über mögliche Standorte zur Abstimmung in den Stadtrat bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Initiiert hat den neuerlichen Vorstoß Agata Reichel-Tomczak, CDU-Mitglied im Stadtbezirksbeirat Blasewitz. Sie hatte besonders aufmerksam hingehört, als Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) dort über zukünftige Verkehrsplanungen sprach und auf ihre direkte Frage sinngemäß sagte, die Diskussion über eine weitere Brücke im Dresdner Osten müsse tatsächlich geführt werden.

Stadt hat keine konkreten Pläne

Das sei eine Aussage im Kontext des „Dresdner Mobilitätsplans 2035+“ gewesen, teilte die Stadt auf Anfrage mit. In diesem Planungsprozess würden auch die Elbquerungen untersucht, an einer weiteren konkret im Dresdner Osten arbeite das Amt für Stadtplanung und Mobilität aktuell nicht. Umso mehr scheint es der CDU geboten, sich dafür einzusetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon vor der Kommunalwahl 2019 habe man im Wahlprogramm die Forderung nach einer weiteren Brücke im Dresdner Osten formuliert, erinnert Kaden, im vergangenen Sommer hatte die Dresdner CDU insgesamt das noch einmal bekräftigt. Anlass waren die vierwöchige Vollsperrung der Brücke für Sanierungsarbeiten und die ständig steigenden Kosten – statt 80 Millionen sollten sie sich mittlerweile auf 120 Millionen belaufen. „Ist das noch nachhaltig?“, fragt Agata Reichel-Tomczak.

Blaues Wunder in Zukunft ohne Autos

Ziel der CDU sei es, einen „konstruktiven und ideologiefreien Diskurs“ zu einer weiteren Elbquerung im Dresdner Osten zu führen. Es müsse nicht unbedingt eine Brücke sein – „wir wollen sehr offen über das Thema sprechen“, sind sich die CDU-Politiker einig.

Anstatt immer wieder viel Geld in das Blaue Wunder stecken zu müssen, sind sie dafür, die alte Loschwitzer Brücke – immerhin ein erhaltenswertes Denkmal von Bedeutung über die Stadtgrenzen hinaus – nur noch für Radfahrer und Fußgänger zuzulassen, eventuell den öffentlichen Nahverkehr; das sei nachhaltig und schütze die Brücke, aber dafür müsse Ersatz geschaffen werden. Dass Dresden mehr Elbquerungen braucht, seien es Brücken oder Fähren, dafür hatten sich jüngst auch die Verkehrsbetriebe ausgesprochen.

Fähre zwischen Pieschen und Ostragehege möglich

Dresden und seine Brücken, das sei eben ein ganz besonderes Thema, erinnert CDU-Fraktionschef Peter Krüger. So sei seit Jahren bekannt, dass die Nossener Brücke dringend erneuert werden müsse. „Im Haushalt steht dazu kein Cent.“ Und, um zurückzukommen zu Elbüberquerungen: Auch für die lange geplante Brücke zwischen Pieschen und Ostragehege gibt es keine Angaben zu einem möglichen Fertigstellungstermin. Das sei aufgrund der noch zu leistenden Planungsschritte und einer notwendigen Stadtratsentscheidung noch nicht möglich, teilte das Presseamt auf DNN-Anfrage mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Visualisierung des Siegerentwurfs für eine Elbquerung in Dresden für Fußgänger und Radfahrer zwischen Ostragehege und Pieschen. Der Entwurf ist für einen studentischen Wettbewerb entstanden. © Quelle: Niklas Blume, Robin Pierer, Philipp Scheffler, Franz Weinert

Immerhin gab es im vergangenen Sommer einen Gestaltungswettbewerb für Studenten, aus dem auch ein Entwurf als Sieger hervorging (DNN berichteten). Vor einer Entscheidung, ob er umgesetzt werde, seien noch weitere Untersuchungen nötig, erklärte Stefan Szuggat, Leiter des Amts für Stadtplanung und Mobilität. Möglicherweise könne auch eine Elbfähre dort eingesetzt werden. Das hatte die SPD im Stadtrat als Übergangslösung vorgeschlagen. An einem Standort werde derzeit geplant.

Brückenbau braucht langen Atem

Nachdem die Brücke zum Ostragehege zunächst als reine Fuß-/Radquerung geplant war, ist nun auch eine „Umweltbrücke“ für Fußgänger, Radfahrer, Busse und/oder Straßenbahnen im Gespräch. Beide Varianten seien denkbar, teilte Szuggat mit. Eine Entscheidung im Stadtrat steht aus, seitens der Verwaltung sei für die nächste Sitzung keine Vorlage geplant. Nach Ansicht von Peter Krüger „könnten wir diese Brücke langst haben – das ist einfach immer wieder verwässert worden“. Nicht nur ihm ist klar: Wer (in Dresden) eine Brücke will, muss einen langen Atem haben.