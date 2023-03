﻿CDU in Dresden sucht den Wirtschaftsbürgermeister

Das war konsequent: CDU-Stadtrat Steffen Kaden hat nach der gescheiterten Wahl seine Bewerbung für das Amt des Wirtschaftsbürgermeisters zurückgezogen. So soll es weitergehen.

Dresden. Nach dem Rückzug von Steffen Kaden, der sich nicht noch einmal für das Amt des Wirtschaftsbürgermeisters bewerben will, werden die Karten neu gemischt. „Das Bewerbungsverfahren läuft. Wir werden Bewerbungen sichten, Gespräche führen und im Mai eine Kandidatin oder einen Kandidaten präsentieren“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzende Heike Ahnert auf Anfrage. Im Mai soll der Stadtrat den noch fehlenden Bürgermeisterposten besetzen.

Geräuschlos eine geeignete Person finden

Die CDU hat nach einem zwischen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), den Grünen und den Linken ausgehandelten Kompromiss das Vorschlagsrecht für den Bürgermeisterposten für Wirtschaft, Digitalisierung und Sicherheit und begibt sich nun auf die Suche. Dabei könnten auch Personen aus den eigenen Reihen angesprochen werden, so Ahnert. „Ich bedauere den Schritt von Steffen Kaden außerordentlich. Wir müssen jetzt genauso geräuschlos wie bei anderen Entscheidungen eine geeignete Person finden.“ Namen kursieren noch nicht über die Rathausflure.

Sittel spielt keine Rolle

Ordnungsbürgermeister a.D. Detlef Sittel spielt nach DNN-Informationen bei den Überlegungen keine Rolle. Kaden hatte sich im vergangenen Jahr in der fraktionsinternen Abstimmung gegen Amtsinhaber Sittel durchgesetzt, später hatte Sittel seinen Verzicht auf eine Bewerbung angekündigt. Dabei soll es geblieben sein.

SPD hofft auf den Neubeginn

Die SPD-Fraktion, die bei der Verteilung der Bürgermeisterposten ausgebootet wurde, sieht im Rückzug von Kaden die Chance, zurück an die Startlinie zu gehen und zukunftsfähige Geschäftsbereiche an der Stadtspitze zu schaffen, wie Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser erklärte. „Als einzige deutsche Großstadt verzichtet ausgerechnet Dresden auf die Trennung von Oberbürgermeister und Finanzen“, so die Sozialdemokratin. Bis zum Herbst war Peter Lames (SPD) Finanzbürgermeister.

Drei Amtsinhaberinnen wiedergewählt

Nach einem langen Streit hatte der Stadtrat am 26. Januar drei Bürgermeisterposten neu besetzt. Dabei wurden die Amtsinhaberinnen Eva Jähnigen (Grüne/Umwelt), Annekatrin Klepsch (Linke/Kultur) und Kris Kaufmann (Linke/Soziales) wiedergewählt. Die Wahl von Steffen Kaden scheiterte an einer einzigen Stimme. Die Stelle des Wirtschaftsbürgermeisters wurde neu ausgeschrieben. Das Finanzressort ist entfallen und im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters aufgegangen.