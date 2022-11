CDU-Hammer im Dresdner Hochland

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Paukenschlag im Dresdner Hochland: Die komplette CDU-Fraktion im Ortschaftsrat distanziert sich vom CDU-Ortsverband und will ab Freitag unter einem anderen Namen firmieren. Es brodelt in der CDU - einer Partei, die den Anspruch erhebt, Volkspartei zu sein, aber immer mehr Personal am rechten und linken Rand verliert. Die CDU wird von den Grünen und der AfD in die Zange genommen und sucht ihr Profil. Die Dresdner CDU braucht aber auch einen personellen Umbruch, der Kreisverband kann sich nicht mehr auf den Lorbeeren des Revolutionsadels ausruhen.

Der im Juni gewählte Vorstand der Hochland-CDU um Felix Stübner (vorne rechts). © Quelle: Pr

Im Ortsverband Schönfelder Hochland hat eine Mischung aus jungen, unverbrauchten sowie erfahrenen Parteimitgliedern das Zepter übernommen, sehr zum Verdruss altgedienter Ortschaftsräte, die sich nicht mehr vertreten fühlen. Eine gefährliche Gemengelage für die Christdemokraten, die viele Hochburgen nicht mehr haben und nun eine Strategie brauchen, ohne Mandatsträger die Geschicke der CDU-Hochburg Schönfeld-Weißig mitzubestimmen. Jetzt lesen

Die Signale stehen klar auf Durchführung. Es darf wieder gestriezelt werden. Dirk Hilbert Oberbürgermeister von Dresden, über die bevorstehende 588. Ausgabe des Striezelmarktes

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Zahl der Toten steigt erneut: Zum wiederholten Mal hat die Stadt in Dresden in dieser Woche Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Mehr als 1800 Dresdner sind bereits infolge oder mit einer Coronainfektion verstorben. Jetzt lesen

Nach Corona-Infektion: Wann Sie wieder mit dem Training starten können: Wer nach einer Corona-Infektion wieder mit seinem Sportprogramm starten möchte, sollte es langsam angehen lassen. Wann ein Wiedereinstieg möglich ist - und worauf Sie dabei achten sollten, erklärt RND-Kolumnist Ingo Froböse. Jetzt lesen

Stollenmädchen Salome Selnack gibt einen Vorgeschmack auf den 588. Striezelmarkt. © Quelle: Anja Schneider

Das erwartet die Besucher des 588. Striezelmarktes in Dresden

Endlich: Nach zwei Jahren Pause kehrt der Striezelmarkt auf den Altmarkt zurück. Mit weniger Händlern als gewohnt, aber einem umfangreichen Kulturprogramm. Darauf können sich die Dresdner und ihre Gäste freuen. Jetzt lesen

Spaziergänger an einem neblig-trüben Wintertag. © Quelle: Rene Traut/dpa/Archivbild

Deutscher Wetterdienst sagt eher milden Winter voraus: „Können Heizenergie einsparen“

Heizen wird immer teurer, weshalb der Blick immer wieder auf das Thermometer gerichtet wird. Der Deutsche Wetterdienst macht nun Hoffnung: Er erwartet milde Wintermonate. Jetzt lesen

Ab 16.30 Uhr: Gedenken und Umzüge zum Martinsfest - Mit Andachten, Umzügen und Hörnchenteilen laden Christen in Dresden heute Nachmittag zur Feier des Martinsfestes ein. Eine Auswahl: 16.30 Uhr - Ev.-Luth. Martin-Luther-Kirche, Martin-Luther-Platz, 01099 Dresden; 16.30 Uhr - Ev.-Luth. Nazarethkirche, Altseidnitz 12, 01277 Dresden; 17 Uhr - Ev.-Luth. Christophoruskirche, Kirchstr. 10, 01108 Dresden; 17 Uhr - Ev.-Luth. Kirche, Boltenhagener Platz 3, 01109 Dresden; 17.30 Uhr - Ev.-Luth. Kirche, Kirchstr. 44, 01465 Dresden-Langebrück;

Mitglieder des Dresdner Carneval Club e.V. (DCC) © Quelle: ANJA SCHNEIDER

Die fünfte Jahreszeit beginnt und die Narren des Dresdner Carneval Clubs e. V. werden vor dem Rathaus an der Goldenen Pforte aufmarschieren, um den Schlüssel zum Rathaus zu verlangen und es zu „stürmen“. Mit der Aktion wird traditionell die Karnevalssaison in Dresden eröffnet. Nach Schlüsselübernahme um 11.11 Uhr, Flagge hissen und Motto der Saison gibt es in diesem Jahr kein kleines Programm vorm Rathaus. Danach gehen die Narren an ihre Arbeit - bis Aschermittwoch!

Auch in Pieschen übernehmen Narren das Kommando. Pünktlich um 11.11 Uhr erhalten die Narren der Initiative Karneval in Pieschen den Schlüssel zum Pieschener Rathaus. Ab da startet die „5. Jahreszeit“ und der Schlachtruf „Ka Pieschen“ läutet ein buntes Programm mit Pfannkuchen, Kostümen und guter Stimmung ein.

Rapperin Shirin David © Quelle: Gerald Matzka/zb/dpa

... eine Musikerin, die über McDonalds rappt

.Rapperin Shirin David verbindet Musik mit Werbedeals: Die Unternehmerin hat jetzt zusammen mit McDonalds ihren Erfolgssong „Lieben wir“ umgeschrieben. Jetzt lesen

