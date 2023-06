﻿Personalbeben bei der CDU in Dresden

Dresden. Artiger Beifall auf dem CDU-Kreisparteitag vor einer Woche, als Kreisvorsitzender Markus Reichel den engagierten Beschäftigten der Kreisgeschäftsstelle seinen Dank aussprach, allen voran Kreisgeschäftsführer Jens Kleinschmidt. Der Beifall ist noch gar nicht richtig verhallt, da ist Kleinschmidt seinen Posten auch schon los.

Kreisgeschäftsführer legt Arbeit sofort nieder

In einer kurzen Mitteilung, Betreff: „Personeller Wechsel in der Kreisgeschäftsführung“ setzt Reichel die CDU-Führungsebene davon in Kenntnis, dass Kleinschmidt beruflich einen anderen Weg einschlagen werde und seine Arbeit ab sofort niederlege.

Dank für die konstruktive Zusammenarbeit

„Ich darf mich als Kreisvorsitzender für die mehrjährige konstruktive Zusammenarbeit bedanken“, schreibt der Kreisvorsitzende. Sowohl während der Einschränkungen der Covid-Pandemie als auch bei den letzten Wahlen und vielen Veranstaltungen habe Kleinschmidt zum Wohle der Partei seine Stärken gezeigt.

Abschied in Harmonie?

Klingt nach einem Abschied in beiderseitigem Einvernehmen, ist es aber nicht, wie aus CDU-Kreisen zu erfahren war. Vielmehr soll die Frustration über den Zustand des Kreisverbandes tief sitzen und sich nun in der Personalie des Kreisgeschäftsführers entladen haben. Möglicherweise spielt auch das Warmlaufen für die Kandidaturen zur Stadtratswahl eine Rolle, wird bei den Christdemokraten spekuliert. Kleinschmidt war viele Jahre Ortsvorsteher in Oberwartha und ist Vorstandsmitglied im CDU-Ortsverband Dresdner Westen.

Ein Newcomer betritt die politische Bühne

Ein Jahr vor der Kommunalwahl im Juni 2024 besetzt ein Newcomer auf der politischen Bühne die Kreisgeschäftsstelle: Mit Christian Mumme kommt ein Politikwissenschaftler auf den Posten, der gerade erst sein Masterstudium an der Technischen Universität Dresden abgeschlossen hat. Seit 2021 war der neue Kreisgeschäftsführer als Referent für Politische Bildung an der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig, ehe er nun ins Haus an der Kreuzkirche in die Parteizentrale wechselt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Er wird sich zeitnah in den Gremien der Partei vorstellen“, teilte der Kreisvorsitzende mit.

Pressesprecher der Fraktion muss gehen

Nicht die einzige Personalie bei der Dresdner CDU: Die Stadtratsfraktion hat ihren Pressesprecher Raik Bartnik gekündigt, war am Wochenende zu erfahren. Bartnik war vor zwei Jahren von einem Radiosender in Zwickau zur Dresdner CDU-Fraktion gewechselt und hatte die etwas altbackene Öffentlichkeitsarbeit auf ein neues Niveau gehoben. Plötzlich tauchten die Dresdner Christdemokraten in den sozialen Medien auf, plötzlich arbeitete auch die CDU-Fraktion mit den modernen technischen Möglichkeiten und stellte Videos zu politischen Themen ins Netz.

Herkulesaufgabe für den Nachfolger

Doch zwischen Bartnik und dem Fraktionsvorstand soll es zu Differenzen gekommen sein. Man traue es ihm nicht zu, die Öffentlichkeitsarbeit für die Kommunalwahl zu bewältigen, soll die Kündigung begründet worden sein. Die Fraktion hatte ihre Medienarbeit von einem externen Experten begutachten lassen, der etliche Defizite ausgemacht haben soll. Bei dem Experten soll es sich um den Social-Media-Berater Andreas Szabó gehandelt haben. Der Nachfolger von Bartnik steht noch nicht fest, er hat aber eine Herkulesaufgabe zu bewältigen: Inhaltlich ringen die Christdemokraten um ihr Profil zwischen den Positionen von Rot-Rot-Grün auf der einen Seite und der AfD auf der anderen.

DNN