﻿Sanierung der Dresdner Carolabrücke geht weiter – Sperrung Mitte Oktober

Der zweite Sanierungsabschnitt der Carolabrücke beginnt am Montag. In der Woche darauf müssen Autofahrer direkt mit der Sperrung des Brückenzugs in Richtung Altstadt rechnen.

Dresden. Ab Montag beginnt der zweite Sanierungsabschnitt der Carolabrücke. In diesem lässt das Straßen- und Tiefbauamt den mittleren Brückenzug bis voraussichtlich Ende nächsten Jahres sanieren. Immer wieder müssen Verkehrsteilnehmer dann mit punktuellen Einschränkungen rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vollsperrung in Richtung Altstadt

Besonders dick kommt es für Autofahrer vom 21. Oktober ab 20 Uhr, bis zum 24. Oktober um 5 Uhr: Wie die Stadt mitteilte, muss der mittlere Brückenzug Richtung Altstadt an diesem Wochenende vollgesperrt werden. Die Umleitung verläuft solange über die Wigardstraße, Albertbrücke, Sachsenallee, Güntzstraße und Pillnitzer Straße.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Anschluss wird der Autoverkehr Richtung Altstadt mittels zweier Behelfsüberfahrten über den Brückenzug A (elbaufwärts) geleitet. Fußgänger sind von den Sperrungen nicht betroffen. Für Radfahrer ist in beide Richtungen ein benutzungspflichtiger Radweg ausgewiesen.

3,9 Millionen für die Sanierung

Obwohl sich das Tragwerk der Brücke in einem guten Zustand befinde, seien laut Stadt verschiedene Erhaltungsmaßnahmen erforderlich, um das Bauwerk auch in den nächsten Jahrzehnten nutzen zu können. Durch sie Sanierung werde die Fahrbahn an die aktuellen Nutzungsanforderungen angepasst, Geländer und Beleuchtungsmasten neu errichtet und auch der Fahrbahnbelag erneuert. Die Kosten samt Elektroausstattung und Straßenbeleuchtung gibt die Stadt mit rund 3,9 Millionen Euro an.

Von bw