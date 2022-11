﻿Weltkonzern investiert Millionen in der Dresdner Südvorstadt

Vor dem ehemaligen Ortsamt Südvorstadt am Fritz-Foerster-Platz klafft eine Baugrube. Eine zweistellige Millionensumme wird für zwei Anbauten fließen. Das ist geplant.

Dresden. Das Technologieunternehmen Zeiss Gruppe investiert in seinen Dresdner Standort einen zweistelligen Millionenbetrag. Das kündigte das Unternehmen jetzt am Rande eines Besuchs von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) an.