﻿Cannabis: Das Dresdner Gesundheitsamt Dresden hält wenig von der Legalisierung

Im Gesundheitsamt in Dresden gibt es große Bedenken gegenüber der Drogenpolitik der Bundesregierung. Die Experten zweifeln an den Zielen des Gesundheitsministers und fordern bessere Rahmenbedingungen.

Eine Person dreht sich einen Joint. An der geplanten Cannabis-Freigabe gibt es Kritik in Dresden.

Dresden. An dieser Stelle passt es, die Amtsbezeichnung vollständig zu verwenden. Frank Bauer ist Leiter des Amtes für Gesundheit und Prävention. Es sind beide Aspekte, die ihn zu einer klaren Haltung zum Plan der Bundesregierung zur Freigabe von Cannabis veranlassen: Das Gesundheitsamt sieht das Vorhaben kritisch.

„Wir wollen den Cannabis-Konsum unter Gesundheitsaspekten reformieren“, hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor reichlich einer Woche erklärt und die bisherige Drogenpolitik in diesem Punkt für „gescheitert“ erklärt.

Berliner Ampel will besseren Jugendschutz

Der SPD-Politiker und die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wollen eine „kontrollierte Abgabe von Genusscannabis an Erwachsene“ einführen und damit zu einem „verbesserten Jugendschutz und Gesundheitsschutz“ für Konsumenten und gleichzeitig zur Eindämmung des Schwarzmarktes beitragen.

Erwerb und Besitz von 20 bis 30 Gramm zum Eigenkonsum soll erlaubt werden. Produktion, Lieferung und Vertrieb will der Staat lizenzieren und kontrollieren, Fachgeschäfte und möglicherweise Apotheken kommen für den Verkauf in Betracht. Werbung für Cannabisprodukte soll untersagt sein.

Jugendliche unter 18 Jahren sollen keinen Zugang zu Cannabis erhalten. Der Staat will Qualität und Reinheit festlegen und sicherstellen, eine Cannabissteuer einführen sowie Aufklärungs- und Präventionsarbeit ebenso „weiterentwickeln“ wie „zielgruppenspezifische Beratungs- und Behandlungsangebote“.

Besonderes Risiko für junge Menschen

Trotz dieser Begleitmusik sorgen die Pläne im Dresdner Gesundheitsamt für Verstimmung. Studien zu Kanada und US-Bundesstaaten, in denen der Freizeitkonsum von Cannabis für Erwachsene bereits legalisiert wurde, lassen schlussfolgern, so erklärt Amtsleiter Bauer, dass es unter anderem bei Jugendlichen „unbeabsichtigte negative Legalisierungsfolgen“ geben kann. Gemeint ist ein Anstieg des Konsums. „Dies ist insofern problematisch, als bei Jugendlichen aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Hirnreife ein besonderes Risiko für kurz- und langfristige Folgeschäden des Konsums und Missbrauchs von Cannabis besteht.“

Eine methodisch sehr differenzierte Studie aus den USA aus dem Jahr 2020 habe auf vermehrte „Cannabiskonsumstörungen unter Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren“ hingewiesen. Dieser Anstieg sei „25 Prozent höher“ als der von gleichaltrigen Studienteilnehmern aus Staaten, die den Cannabis-Freizeitkonsum nicht legalisiert hatten.

Große Bedenken gegen Pläne des Bundes

„Insofern haben wir angesichts der Pläne der Bundesregierung große Bedenken, was die Gewährleistung eines wirkungsvollen Jugendschutzes betrifft“, erklärte Bauer und widersprach damit einem zentralen Argument für die Legalisierungspläne der Bundesregierung.

Aber auch bei Erwachsenen müsse damit gerechnet werden, dass nach der Legalisierung mehr konsumiert wird und in der Folge mehr Cannabiskonsumstörungen entstehen. Die Studie 2020 in den USA habe einen solchen Anstieg auch in der Gruppe der ab 26-Jährigen nachweisen können.

„Neben individuellem Leid bedeuten Konsumstörungen immer auch Herausforderungen für die Familienangehörigen der Betroffenen“, teilte der Amtsleiter mit und verwies auf ein großes Problem: „Das System der kommunalen Suchtprävention und Suchthilfe in Dresden ist, wie auch in anderen Kommunen, an seiner Belastungsgrenze.“ Es wäre „weder ausreichend auf die erforderliche Intensivierung und Anpassung suchtpräventiver Angebote noch auf einen Anstieg des Behandlungsbedarfs vorbereitet“.

Bauer widerspricht dem Bundesgesundheitsminister bei einer wesentlichen Aussage zur Drogenpolitik der letzten Jahre. „Aus unserer Sicht kann nicht pauschal von einem Scheitern ausgegangen werden“, stellte Bauer auf DNN-Anfrage fest.

Dresden: „Experiment der Legalisierung“ unnötig

Lauterbach hatte die bisherige Politik für „gescheitert“ erklärt. So verwies er unter anderem im Tagesthemen-Interview auf steigende Nutzerzahlen, hohe Konzentrationen und Beimengungen. 25 Prozent in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen hätten im vergangenen Jahr gekifft. „Das kann uns nicht zufriedenstellen.“ Die Legalisierung sei der „Königsweg, um den Schwarzmarkt auszutrocknen“. Wenn die Europäische Kommission den Weg begleite und mitgehe, könne er zum Vorbild für Europa werden.

Laut Bauer liege Deutschland beim regelmäßigen, also täglichen oder fast täglichen Cannabisgebrauch in der Bevölkerung mit einer Quote von 0,67 Prozent unter dem europäischen Durchschnitt von 0,77 Prozent. Mit stärkerer Prävention sei noch mehr herauszuholen. Dafür brauche man nicht „das Experiment einer Legalisierung“, von dem niemand genau vorhersehen könne, welche Wirkungen es in Deutschland habe.

Konsumenten entscheiden nach Preis

In Kanada hätten sich 2021 trotz Legalisierung noch „knapp die Hälfte der Konsumenten“ das Cannabis überwiegend aus illegalen Quellen besorgt. Bauer. „Es ist aus unserer Sicht schwer vorstellbar, dass der illegale Markt vollständig in den Griff zu bekommen ist.“ Das wichtigste Entscheidungskriterium der kanadischen Konsumenten für ihre Bezugsquelle sei 2020 und 2021 der Preis gewesen, erst auf Rang 3 folge die Qualität. „Als Staat konkurriert man somit mit dem illegalen Markt um einen günstigen Preis, den man aber aus Präventionsgründen eigentlich nicht befürworten kann“, erklärte der Leiter des Gesundheitsamtes.

Zweifel zum Jugendschutz kommen aus dem Jugendamt der Stadt. Es sei „derzeit nicht ersichtlich“, wie der Gesetzgeber dem besonderen Schutz von Kindern und Jugendlichen Rechnung tragen will. Die vorhandenen kommunalen Strukturen könnten dies „nicht allein bewältigen“. Weder gebe es ausreichend Kapazitäten in der Suchtprävention noch im Streetwork oder in anderen präventiven Bereichen der Jugendhilfe.

Verharmlosung von Cannabis vermeiden

Es müsse deshalb „über die derzeitig vorhandenen Ressourcen deutlich hinausgehende, zielgruppenspezifisch ausgebaute und flächendeckend vorhandene Präventions- und Behandlungsangebote“ geben. Bei der Prävention müsse „die Vermeidung der Verharmlosung von Cannabis“ im Zentrum stehen. Es gehe unter anderem um die Fortbildung von Fachkräften in der Sucht- und Jugendhilfe, verhaltenspräventive Maßnahmen, Qualitätssicherung des legalen Marktes und die Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Bauer macht unmissverständlich klar: „Ohne die konsequente Etablierung dieser Rahmenbedingungen wäre eine Legalisierung verantwortungslos und das Eintreten unerwünschter Folgen wahrscheinlich.“ Hier bestehe seitens der Politik „Nachbesserungsbedarf“ und die „unbedingte Notwendigkeit, die hierfür erforderlichen finanziellen wie auch personellen Ressourcen bereitzustellen“.

Lauterbach lässt sich Hintertür

Zahlen zum Konsum insgesamt oder zum Anteil von Konsumenten in der Bevölkerung liegen für Dresden nicht vor. Es gibt aber positive Trends bei anderen Parametern in den letzten Jahren. So seien die Krankenhauseinweisungen aufgrund von Cannabis derzeit rückläufig. Männer müssen laut den städtischen Angaben deutlich häufiger als Frauen aufgrund des Konsums von Cannabis im Krankenhaus behandelt werden. Hinsichtlich der Altersstruktur sei bekannt, dass die meisten Krankenhausfälle unter Dresdnern in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen auftreten.

Wie sich die Zahlen nach einer Cannabis-Legalisierung entwickeln werden, ist offen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach zeigt sich zuversichtlich: „Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir mit dem arbeiten, was von Wissenschaft und Experten als bester Weg gesehen wird“, sagte er. Doch er hält sich auch eine Hintertür offen. Man werde es offensiv versuchen und dann die Ergebnisse auswerten. Lauterbach: „Wenn es nicht überzeugend funktioniert hat, dann muss man andere Wege gehen.“