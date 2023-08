Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was am 27. August 2023 drinsteht

Dresden. Japan hat begonnen, aufbereitetes radioaktives Wasser aus dem zerstörten Kernkraftwerk Fukushima ins Meer zu leiten. Nicht erst seit heute werden die Ozeane dieser Erde als Zielort für Abfall und Abwasser missbraucht. In unserer Titelstory berichten wir, was alles im Meer landet – und was das mit den Ozeanen macht.

Pioniere aus der Ukraine: Nach der gescheiterten Mondmission: Der Kreml sieht Russland in der Tradition der sowjetischen Raumfahrt – dabei waren Schlüsselfiguren der erfolgreichen Jahre Ukrainer. Zum Beispiel der legendäre Raketenkonstrukteur Sergei Koroljow und auch Parteichef Chruschtschow.

Trumps treue Truppen laufen in die Falle: Der frühere US-Präsident freut sich bei den Republikanern über verblüffend gute parteiinterne Umfragewerte – und verkennt, dass es für ihn objektiv jeden Tag enger wird. Denn juristisch kommen auf Donald Trump schwierige Monate zu.

Flirten für Einsteiger: Eine Gruppe Männer, die Frauen anbaggern? Das ist wegen der sogenannten Pick-up-Artists in Verruf geraten. Horst Wenzel will Männern dagegen beibringen, wie sie charmant, höflich und erfolgreich Frauen ansprechen – doch kann man das wirklich lernen? Unterwegs mit Kerlen in einem Kennenlernprogramm.

Ist die Freigabe von Cannabis sinnvoll? Das ist längst überfällig, meint RND-Redakteurin Irene Habich in unserer Debatte der Woche. Ihr Kollege Mattias Koch widerspricht, die Freigabe sei „Ein Streich von Shitbürgern“.

Messi-Mania in Miami: Die US-amerikanische Fußball-Profiliga hat in der Vergangenheit zahlreiche Versuche unternommen, die Sportart in den USA populär zu machen. Mit der Verpflichtung von Argentiniens Weltmeister Lionel Messi soll endlich der große Durchbruch gelingen – ein Überblick über den aktuellen Hype

