﻿Canaletto und die Kutschen in Dresden

Auf den Ansichten Bernardo Bellottos von Dresden sind nicht zuletzt diverse Kutschen abgebildet. Die Fortbewegungsmittel waren gleichzeitig auch Repräsentationsobjekte.

Dresden. Unsere heutigen Kutschen oder hängenden Wagen wurden erst Anfang des 15. Jahrhunderts in Frankreich erfunden, wo schon so manche Bequemlichkeit für den Rest Europas ersonnen wurde. Savoir-vivre eben. Aber noch 1676 zeigten sich die Einwohner von Baden erstaunt, als der französische Abgesandte seinen Einzug in Kutschen hielt. Aber dann trat die Kutsche als Verkehrsmittel einen bemerkenswerten Siegeszug an, wenn auch nur für Besserverdiener, was in feudalistischen Zeiten hauptsächlich auf Angehörige des Adels hinauslief – was dann d’accord ging mit der Lust an der Inszenierung, am Sehen und Gesehenwerden.

Schon bald war die Typenvielfalt enorm: Es gab Kutschen mit einer oder mehreren Achsen, mit nur einer vorgespannten Pferdestärke oder deren mehreren. Beim „Selbstfahrer“ musste der Reisende selbst lenken, bei anderen hielt ein Kutscher vom (Kutsch-)Bock aus die Pferde im Zaum. Herren von Stand und insbesondere die von blauem Geblüt lenkten zumindest in der Stadt nicht selber.