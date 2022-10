﻿Individueller Camperausbau in Dresden: „Campeleon“ machts möglich

Dresden. Ob im Van leben und online arbeiten oder im Urlaub flexibel Roadtrips unternehmen, ob selbst ausgebaut oder fertig gekauft, ob alter Bulli oder neuer Wagen – Campervans sind im Trend. In Rossendorf bei Dresden gibt es seit Januar 2021 ein Unternehmen, das sich dem Thema widmet. „Campeleon“ stimmt den Ausbau individuell ab, lässt den Kunden aber auch Freiraum selbst zu werkeln. Wie der Ausbau genau funktioniert, haben wir uns angesehen.

Basis ist der Camper

Entweder kommt man mit seinem Wagen oder bestellt bei der Camperausbaufirma einen Camper. Für einen gebrauchten Kastenwagen können 10 000 Euro reichen, neue belaufen sich auf um die 40 000 Euro.

Wegen einheitlichen Materialgrößen können nur die größten Kastenwagen ausgebaut werden. Alternativ bietet das mit dem Lausitzer Wirtschaftspreis gekürte Unternehmen den Ausbau von Wohnwagenanhängern an. Für Autofahrer gibt es ein Heckbad, das zusammengefaltet auf der Anhängerkupplung mitgenommen werden kann und Dusche sowie Trockentrenntoilette enthält.

Wohnmobil, rollendes Büro und Hotelzimmer zugleich

Der Kunde Roy Thyroff aus Naila in Franken ist Anfang des Jahres auf „Campeleon“ zugegangen, weil er einen individuellen Ausbau wollte. Den Traum von einem eigenen Camper hatten er und seine Frau schon lange. Vor etwa einem Jahr hat er bei seinem örtlichen Autohändler sein Wunschauto erstanden. Er möchte sein Auto sowohl als Firmenwagen, mobiles Büro und Hotelzimmer als auch als klassischen Camper nutzen. Außerdem legt er selbst gerne Hand an, wie beim Bettgestell. „Das muss ich aber nochmal neu machen. Noch ist es nicht perfekt“, meint er. Thyroff ist damit Teil der klassischen Zielgruppe von Campeleon: über 50 Jahre alt, Kinder aus dem Haus und nun Zeit und Geld sich einem Camper zu widmen, aber gleichzeitig keine Kapazität alles selbst zu machen.

Bevor es ans Bauen geht, entwickeln die Mitarbeiter der Firma gemeinsam mit den Kunden einen Plan. Dabei gibt es verschiedene Module, aus denen man wählen und sich seinen Innenraum gestalten kann: Badkabine, Küchenzeile, Bett und Schränke in verschiedenen Materialien und Farben. „Die Rohstoffe kommen soweit möglich aus der Region“, sagt Marketingchef Benjamin Brunner. Für Holzprodukte arbeiten sie beispielsweise mit einer lokalen Tischlerin zusammen und für Schrauben fahren sie zu kleinen Läden nach Dresden, anstatt im Internet zu bestellen.

Vom Papier zum Produkt

Nach der Planung hat das Team von „Campeleon“ im Mai und Juni sechs Wochen lang Thyroffs Camper ausgebaut: Schienensysteme, eine Badkabine und Dämmung sowie Wasser-, Strom- und Elektroanschlüsse hat er einbauen lassen. Durchschnittlich sind noch sechs bis acht Arbeiter einen Monat lang mit dem Ausbau eines Campers beschäftigt.

In der Halle in Rossendorf können die Mitarbeiter bis zu zwei Wagen gleichzeitig bearbeiten. Bisher hat das Start-Up zehn Camper ausgebaut und verkauft, weitere Anfragen folgen. Ein Ausbau kostet die Kunden zwischen 1500 und 45 000 Euro.

Die Idee mit den Modulen

Zuerst wird ein Schienensystem eingebaut. Dadurch wird der Hinterraum zu einem rechtwinkligen Quader. Entlang der Schienen können die Module oder Wände angeschraubt werden. „Wir sind eine Mischung aus IKEA und Lego“ beschreibt Benjamin Brunner das System.

Teile des Schienensystems © Quelle: Jakob Marx

Das Modulsystem sei der Innovationsgedanke des Unternehmens. Ziel sei es im Sinne der Nachhaltigkeit das Auto so auszubauen, dass man den Innenraum in neue Fahrzeuge übernehmen und an andere Lebensumstände anpassen kann. „So muss man nicht wieder einen Camper komplett neu ausbauen“, beschreibt es der Gründer Nico Herzberg. Er selbst kam auf die Idee, als er vor vier Jahren mit seiner Familie in den Urlaub fahren wollte und ein Babybett brauchte, was er heute nicht mehr benötigt.

Nachhaltige Branche mit Zukunftspotential?

Autofahren an sich sei zwar nicht nachhaltig, aber bei vielen Kunden ersetze es das Fliegen. Außerdem entscheidet sich die Hälfte der Kunden für Solarzellen auf dem Dach, um unabhängig von Campingplätzen ausreichend Strom beziehen zu können. Roy Thyroff hat sich dagegen entschieden, weil ihm der Wagen sonst zu schwer ist. Ein weiterer Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt: je schwerer das Auto, desto mehr Sprit verbraucht es. Außerdem darf man mit dem klassischen Führerschein der B-Klasse nur Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen führen. „Reisen ist nie komplett nachhaltig, gehört aber zur Kultur und zum über den Tellerrand schauen dazu“, fasst Herzberg es zusammen.

Aber warum Dresden, wenn die meisten Kunden bisher aus den bevölkerungsreicheren und finanziell stärkeren Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfahlen kommen? „Nico kommt aus Dresden, der Lagerraum wurde preiswert frei und wir können von Fördergeldern profitieren“, zeigt Brunner die Vorteile des Standortes Rossendorf auf.

Kunde Roy Thyroff mit Benjamin Kandt (Leiter Produktentwicklung) vor seinem Camper. © Quelle: Jakob Marx

Dabei hat die Campingbranche von der Coronakrise profitiert, während der das Unternehmen gegründet wurde. Lieferengpässe gehen allerdings auch nicht spurlos an „Campeleon“ vorüber, sodass sie heute schon Material auf Vorrat bestellen.

An Ideen für die Zukunft des Camperausbaus fehlt es dem jungen Team nicht: Ein großes Ziel ist effektiver und schneller zu bauen und Dritten die Bauweise mit dem Schienensystem zu erklären, um an anderen Standorten zu expandieren. Barrierefreie Camper, ein Onlineshop für Module zum Nachbestellen, ein Konfigurator im Internet oder E-Camper will die Firma ebenfalls entwickeln.

Für alle, die sich vorstellen können selbst einen Camper auszubauen, hat Nico Herzberg zwei Tipps: „Den Eigenausbau darf man nicht unterschätzen“, warnt er. Und für die, die mit ihrem Van einen Ausflug machen wollen, empfiehlt er auch mal in der Region zu bleiben: „Die Brandenburger Seen sind schnell zu erreichen und bieten einige schöne Stellplätze.“

Von Elisabeth Marx