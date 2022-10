Anlässlich ihres 70. Jubiläums ist die Bundeszentrale für politische Bildung vom 25. bis 27. Oktober in Dresden zu Besuch. Geplant sind mehrere Veranstaltungen auf dem TU-Campus und in Blasewitz.

Das Politik mehr als nur der Gang zur Wahlurne ist, zeigt die Bundeszentrale für politische Bildung, die vom 25. bis 27. Oktober in Dresden zu Besuch ist.

Tour durch Deutschland: Bundeszentrale für politische Bildung in Dresden

Dresden. Unter dem Motto „Hier kommt Demokratie in Fahrt!“ startet die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ihre deutschlandweite Bustour anlässlich ihres 70. Jubiläums in Dresden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bpb auf dem Campus der TU Dresden

Die Auftaktveranstaltung findet am 25. Oktober um 14 Uhr vor der Landeszentrale für politische Bildung, Schützenhofstr. 36, statt. Am 26. Oktober hält der Tourbus von 10 bis 14 Uhr vor der Alten Mensa der Technischen Universität Dresden, Mommsenstr. 13. Auf die Studenten warten 1500 Infomaterialien zu den Themen Politik, Studium und Reisen, heißt es in der Ankündigung der bpb. Danach fährt der Bus weiter zum Von-Gerber-Bau, Bergstr. 53. und macht von 15 bis 18 Uhr bei der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie Halt.

Politische Bildung am Blauen Wunder

Am 27. Oktober ist der Tourbus von 9 bis 17 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Schillerplatz vertreten. Abschließend lädt der Pressesprecher der bpb, Daniel Kraft, um 19 Uhr zum Gespräch in die Brücke-Villa, Reinhold-Becker-Str. 5, ein. Um Anmeldung per Mail wird gebeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Stationen in Deutschland

Weitere Stationen der bpb-Bustour sind unter anderem Frankfurt, Hamburg, Gera, Beutelsbach und Friedrichshafen. Dabei will die Institution mit Bürgern, Partnerstätten und Trägern der politischen Bildung ins Gespräch kommen. „Politische Bildung funktioniert nur, wenn es vor Ort viele aktive Träger und Vereine gibt, die politische Bildung tagtäglich leben“, sagt bpb-Präsident Thomas Krüger. „Ihnen wollen wir auf dieser Tour für ihre Arbeit danken“.

Anmeldung info@bmst.eu

Internet www.bpb.de/bustour

Von lc