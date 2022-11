﻿Hier gibt es in Dresden frische Brötchen am Buß- und Bettag

Die Sachsen sind die Ausnahme: Nur hier ist der Buß- und Bettag ein Feiertag. Ausschlafen und dann ein ausgedehntes Frühstück, zu dem natürlich frische Brötchen gehören. Hier können sich die Dresdner am freien Tag frische Backwaren besorgen.

