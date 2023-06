﻿„DVB ist mehr als durch die Gegend fahren“: So klingt der Chor der DVB in Dresden

Dresden. Neue Gleise verlegen, Weichen instandhalten, Ticketverkauf verwalten: Dass die Menschen bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) nicht nur Tram und Bus fahren, dürfte nicht überraschen. Dass sie nach ihren acht Stunden im Büro oder im Straßenbahn-Cockpit zusammen singen, schon. Und so schallt am Mittwochabend dieser Woche der Volksliedklassiker „Hoch auf dem gelben Wagen“ durch das gesamte Einsatzleitergebäude der DVB in Trachenberge. 15 Männer und Frauen, von jung bis alt, stehen im großen Besprechungsraum zwischen Bürostühlen, Whiteboards und Plakaten zur Stressprävention beim Straßenbahnfahren an der Wand. Sie singen, summen und brummen, suchen die richtigen Töne und den passenden Bass.

„DVB sind mehr, als durch die Gegend fahren“, sagt Christian Schmidt, der in der Unternehmenskommunikation und im Fahrdienst der Verkehrsbetriebe arbeitet und 2022 den Chor mit dem schlichten Namen „DVB-Chor“ ins Leben gerufen hat. Eigentlich wollte Schmidt nur für musikalische Unterhaltung beim DVB-Sommerfest sorgen, nachdem sämtliche Betriebsveranstaltungen pandemiebedingt ausgefallen waren.

Eine eigene Band gab es schon, warum nicht auch Chormusik, habe er sich gefragt. Zur Überraschung des 45-Jährigen, der schon im Sächsischen Kammerchor gesungen hat, wurde aus der „Eintagsfliege“ fürs Sommerfest ein Dauerprojekt. Heute hat der DVB-Chor einen festen Kern von etwa 20 Sängern. Sie arbeiten in der Pressestelle, Personalabteilung, Verwaltung, Werkstatt und dem Fahrdienst. „Da kommen Menschen zusammen, die sonst wenig miteinander zutun haben“, sagt Christian Schmidt.

Gesangstraining beim Busfahren

Zum Beispiel Anja Polenz und Gunter Herbig. Sie leitet seit wenigen Jahren die Unternehmenskommunikation, er fährt seit fast einem halben Jahrhundert die gelben Busse. Polenz hat schon als Kind in Schule und Kurrende gesungen. „Als ich nach Dresden gezogen bin, habe ich nach einem Chor gesucht, aber es hat nie so richtig gematcht“, sagt die 42-Jährige. Mit ihrem neuen Arbeitgeber DVB fand sie auch den neuen Chor. Gunter Herbig war schon immer musikinteressiert, mit dem Gitarrelernen vor ein paar Jahren kam er zum Gesang. Ob er aufgeregt ist vor dem Auftritt am 2. Juli, wenn der DVB-Chor zum zweiten Mal seit Gründung vor öffentlichem Publikum singt? „Eigentilch nicht“, sagt der 58-Jährige mit weißer Mähne. „Ich bin ja erprobt.“ Wenn er nicht alle zwei Wochen mit seinen Kollegen in Trachenberge übt, trainiert Herbig seine Stimme beim Busfahren. Mal still vor sich hin – wenn keiner mitfährt, auch laut.

Zweiter öffentlicher Auftritt am 2. Juli auf den Elbfähren der DVB

Rund zehn Lieder haben die Choristen im Repertoire. Neben „Hoch auf dem gelben Wagen“ singen sie „Yellow Submarine“ von den Beatles, wobei den Original-Refrain „Wir sind alle die gelbe DVB“ ersetzt. „Das ist unsere Hymne“, sagt Chrisitan Schmidt ganz selbstverständlich. Am 2. Juli singen er und seine Mitstreiter, wohltuend zur Sommerhitze, unter dem Titel „Wassermusik“ zwischen 11 und 17 Uhr nacheinander auf den drei Fähren. Während der DVB-Chor auf der einen Elbseite singt, ertönt auf der anderen Seite die Singakademie Dresden, die sich selbst als Amateurensemble mit professionellem Anspruch bezeichnet. Nach 15 Minuten wechseln beide Chöre das Flussufer. „Die Singakademie ist für die Kunst zuständig. Wir machen die gute Laune“, so Schmidts Zusammenfassung des Konzepts.

Gründer des DVB-Chors: „Wir haben ja viele blutige Laien dabei“

Von großer Ehrfurcht spricht der 45-Jährige angesichts ihres zweiten Auftritts vor breitem Publikum. „Wir haben ja viele blutige Laien dabei.“ Viele könnten keine Noten lesen, was aber nicht weiter schlimm sei. Es gehe ja um den Spaß. Damit der sich am Ende trotzdem hören lassen kann, hat Schmidt für die Chorleitung den Gesangs- und Instrumentalpädagogen Jan Lang ins Boot geholt. „Viele haben ja ein Kindheitstrauma, was das Singen betrifft, und in Deutschland sind wir sowieso etwas unterentwickelt bei dem Thema.“ Viele Chormitglieder, die anfangs gesagt hätten, dass sie gar nicht singen könnten, hätten im Lauf der Proben ihre eigene Musikalität entdeckt und seien zum Schluss gekommen: Das klingt doch ganz gut. „Und am Rande“, sagt Christian Schmidt, „lässt sich noch schnell eine Dienstangelegenheit klären.“

Der DVB-Chor singt am 2. Juli von 11 bis 12 Uhr am Fähranleger Johannstadt und Neustadt, von 14 bis 15 Uhr am Fähranleger Laubegast und Niederpoyritz und von 16 bis 17 Uhr am Fähranleger Kleinzschachwitz und Pillnitz. Gleichzeitig singt auf der jeweils anderen Elbseite der Projektchor der Singakademie Dresden a capella Werke rund ums Thema Wasser.

