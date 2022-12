﻿Dieser Karlsruher steuert jede Silvesternacht eine Straßenbahn durch Dresden – warum?

Dresden. Die meisten Dresdner sind froh, wenn sie Silvester und Neujahr frei haben. Sei es, um den Kater auszukurieren, die Partyspuren zu beseitigen oder einfach nur der Entspannung wegen. Tom Schlauch gehört nicht dazu. Anstatt an seinem Wohnort nahe Karlsruhe mit Freunden anzustoßen, setzt sich der 32-Jährige lieber in Dresden in den Führerstand der Straßenbahn und fährt die Menschen in der Silvesternacht durch die Stadt.

„Mit Freunden zu feiern, fand ich irgendwann langweilig“, sagt der junge Mann und zieht seine weinrote Weste mit gelbem DVB-Aufnäher zurecht. „Straßenbahn fahren aber ist cool.“

500 Kilometer mit dem Zug, um in Dresden Tram zu fahren

Im Schnitt kommt Tom Schlauch alle zwei Wochen mit dem Zug aus dem 500 Kilometer entfernten Karlsruhe nach Dresden, um hier als Tramfahrer zu arbeiten. Offiziell ist es sein Zweitjob neben der Arbeit als Planungsingenieur für Leit- und Sicherungstechnik bei der Deutschen Bahn. Im DNN-Gespräch nennt er es „Erholung“.

Dabei fährt auch in Karlsruhe die Straßenbahn. „Ich hatte dort sogar einmal angefragt“, erzählt Tom Schlauch, „aber die Fahrschule war zu dem Zeitpunkt ausgelastet, da ein Tunnel unter der Innenstadt gebaut wurde und das Personal fürs Fahren auf den unterirdischen Schienen geschult werden musste.“ Abgesehen davon müsste er sich im Fall, dass er in Karlsruhe anfängt, von den DVB verabschieden. Und das, sagt Tom Schlauch, könne er sich nicht vorstellen.

„Ich wollte immer Straßenbahnfahrer werden“

Seine Loyalität gegenüber der Dresdner Bahn, die etwas von Fußballclubtreue hat, hält bereits seit 2009. Damals war der gebürtige Bornaer im ersten Semester seines Studiums im Verkehrsingenieurswesen an der TU Dresden. „Eigentlich wollte ich immer hauptberuflich Straßenbahnfahrer werden, aber ich hatte ja Abi und dachte, damit muss ich was anfangen.“ Also Tramfahren im Nebenjob. Ob das gehe, habe er schon zu Beginn des Studiums die Mitarbeiter der DVB-Hotline gefragt. Da war Tom Schlauch 18 Jahre alt, das Mindestalter lag bei 21. Da, sagt er, sei eine kleine Welt für ihn zusammengebrochen.

Straßenbahnstau beim AC/DC-Konzert in der Flutrinne 2015

Drei Jahre später, im Februar 2012, begann er mit der DVB-Fahrschule. Das erste Mal die weinrote Uniform zu tragen, die Krawatte zurechtzuziehen, das werde er nie vergessen, erzählt Tom Schlauch und lacht über seinen Pathos. Seinen ersten eigenen Einsatz hatte er am 30. September 2012 mit der Linie 8. Wie die war? „Spannender als gedacht.“ Und tatsächlich bekommt der Job als Tramfahrer durch die Erzählungen des Manns in Weiß und Weinrot plötzlich etwas Abenteuerliches, das beim Anblick des meist so stoisch drein guckenden Straßenbahnpersonals wohl die wenigsten erwarten.

Da wäre einmal der Dienst nach dem AC/DC-Konzert im Mai 2015 in der Flutrinne: „Ich hatte die Verstärker-Linie 10, bin aber nur bis zum Bahnhof Mitte gekommen, weil die meisten Konzertbesucher in Friedrichstadt geparkt hatten und gleichzeitig weg wollten. Da stand meine Straßenbahn mit gefühlt 20 weiteren eine Stunde im Stau. Als es weiterging, liefen die Haltestellen Bahnhof Mitte und Kongresszentrum bereits über. Meine Bahn war bis unter die Decke voll. Aber am Ende haben alle gesungen und waren froh, dass ich sie heim bringe.“

Innerer Antrieb, die Menschen nach Hause zu bringen

Er verstehe seine Arbeit als „Dienstleistung“, sagt Tom Schlauch, weshalb er auch niemals zu früh abfahren würde. Da fallen ihm gleich die Omis ein, die bis zur Fahrertür laufen, klopfen und fragen würden, ob er sie noch mitnehmen könne.

Es scheint ein innerer Antrieb des 32-Jährigen sein, die Menschen nach Hause zu fahren. Anders lässt sich kaum erklären, dass er nach eigenen Erzählungen einst für einen kurzfristig ausgeschriebenen Nachtdienst der DVB morgens in Karlsruhe den Zug nach Dresden genommen, hier die Schicht gemacht hat und um 5 Uhr wieder zurückgefahren ist. Tom Schlauch lacht über sich selbst und schüttelt den Kopf. Er könne den Gedanken einfach nicht ertragen, dass die Fahrgäste da stehen und die Bahn nicht kommt.

Laolawelle für den Tramfahrer

Das Verhältnis des Verkehrsingenieurs zu seinen Fahrgästen geht übers Knöpfedrücken hinaus. Sobald er außerhalb seiner Kabine ist, suche er das Gespräch, manche würden ihn sogar wiedererkennen und grüßen. „Ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt Tom Schlauch. Wie viel Interaktion bei einer einfachen Bahnfahrt entstehen kann, zeigt auch seine Erzählung vom ersten Silvesterdienst: „Ich kam mit der Linie 7 aus Weixdorf und hatte nur noch wenige Minuten bis zum Jahreswechsel, zu dem ich mit Kollegen am Bahnhof Neustadt verabredet war.

Dann stieg in Klotzsche eine Gruppe von jungen, betrunkenen Leuten ein, die an jeder Haltestelle den Halteknopf drückten, aus- und wieder einstiegen. Ich bin dann aufgestanden und habe gefragt, wo sie hin wollen. Sie sagten, in die Hellersiedlung. Da habe ich sie auch hingebracht und als sie draußen standen, haben sie für mich eine Laolawelle gemacht. Ich frage mich bis heute, was die Leute dort, wo ja nun wirklich nichts war, gemacht haben.“

So feiern die Straßenbahnfahrer der DVB Silvester

Trotz Stop-and-Go hat er es damals noch pünktlich zum Anstoßen zum Bahnhof Neustadt geschafft. Eine halbe Stunde – so lang geht die DVB-Betriebspause zwischen den Jahren – hatte der Bahnfahrer Zeit, um mit seinen Kollegen mit einem Glas Robby Bubble anzustoßen. Den Kindersekt habe er wie jedes Silvester mit den DVB im Thermofach im Führerstand kühl gelagert.

So wird er es auch dieses Silvester machen, wenn er die Linie 3 fährt. Angestoßen wird dann während der Betriebspause am Pirnaischen Platz. Er freue sich schon darauf, von Coschütz über die Cämmerswalder Straße nach Plauen zu fahren, von der aus man einen Blick über die Stadt hat, sagt Tom Schlauch. Da werde er sicher ein bisschen vom Gas gehen und einen Seitenblick auf das erste Feuerwerk werfen.