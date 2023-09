Burger King kehrt in den Hauptbahnhof zurück

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

seit gestern kann im Dresdner Hauptbahnhof wieder geschlemmt werden: Nachdem Burger King zu Beginn des Jahres seinen angestammten Platz verlassen hatte, kehrt das Schnellrestaurant nun wieder zurück. Allerdings wird es nur ein kurzer Zwischenstopp.

Am Donnerstagvormittag hatte im Dresdner Hauptbahnhof Burger King an alter Stelle wieder geöffnet. In den kommenden Monaten steht allerdings noch einmal ein Umzug an. © Quelle: Sebastian Kositz

Da in den Räumlichkeiten des Hauptbahnhofs gerade viel im Umbruch ist – unter anderem Podemus, Marché und Görtz sind raus -, bleibt der Standort nur eine Übergangslösung. In wenigen Monaten steht bereits der Umzug an – aber immerhin innerhalb des Hauptbahnhofs. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die meisten Menschen, die wir zugewiesen bekommen, werden in Deutschland bleiben. Christian Knappe Sozialamtsleiter in Dresden, über die Unterbringung von Flüchtlingen

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Endrücke aus der Asylunterkunft in der ehemaligen City-Herberge, © Quelle: Anja Schneider

So lebt es sich im neuen Asylbewerberheim in Dresden-Altstadt

Es ist die erste große Asylunterkunft in der Inneren Altstadt: Die ehemalige City Herberge in der Lingnerallee 3 geht ab Montag als Asylunterkunft in Betrieb. So lebt es sich in dem ehemaligen Hostel. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Roboter von ABB arbeiten an Karosserien von verschiedenen BMW-Modellen im Stammwerk von BMW. © Quelle: Daniel Josling/dpa

Deutsche Wirtschaft schrumpft – fast alle Branchen betroffen

Am Minus der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr führt kein Weg mehr vorbei. Vor allem die Industrie schwächelt im Sommer. Und die großen Forschungsinstitute sind sich einig: Auch in den nächsten Jahren bleibt die Konjunktur müde. Jetzt lesen

Termine des Tages

9.30 Uhr: Symbolischer Spatenstich für en Bau des neuen Gewerbegebietes auf der Horkenstraße in Bannewitz.

10.30 Uhr: Projekt „Blühendes Dresden“ - Der Verein „Jugend Arbeit Bildung e.V.“ startet gemeinsam mit Detlef Thiel, Amtsleiter im Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, das Projekt mit einem Aufruf an die Dresdner. Brachflächen, Wiesen, Erosionsschutzstreifen und Stilllegungsflächen sollen in Blühwiesen verwandelt werden, die den Insekten mit dort aufgestellten Insektenhotels einen natürlichen Lebens- und Überwinterungsraum bieten.

12 Uhr: Eröffnung des Dresdner Herbstmarktes auf dem Neumarkt. Der Herbstmarkt öffnet täglich bis zum 3. Oktober.

15.30 Uhr: Gesellenfreisprechung im Bildungszentrum des Handwerks in Dresden.

16 Uhr: Herbstfest des KulturLoge Dresden e. V. - Die Kulturloge ermöglicht es einkommensarmen Menschen, Veranstaltungen in Kultur und Sport dank gespendeter Eintrittskarten zu besuchen.

18 Uhr: Ausstellungseröffnung „Geometrische Abstraktion“ in der Galerie 2. Stock im Dresdner Rathaus.

Wer heute wichtig wird

Wolfram Günther (Grüne), Landwirtschaftsminister von Sachsen, steht auf einem Feld mit Wintergerste. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Der Sächsische Landesbauernverband und Sachsens Agrarminister Wolfram Günther geben heute auf einer Pressekonferenz Zahlen zur zur Erntebilanz 2023 bekannt. Trotz der Trockenheit erwarten Winzer und Apfelbauern gute Erträge. Auch bei der Getreideernte könnte es nach Informationen des Statistischen Landesamtes höhere Erträge geben als im vergangenen Jahr, allerdings mit niedrigerer Qualität.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und hier noch ein paar Hinweise zum Rückruf von zwölf Käsesorten eines Herstellers aus Thüringen wegen möglicher Belastung mit Listerien:

Und dann war da noch ...

Die verlassene Insel bietet ein trostloses Bild. © Quelle: IMAGO/ingimage

... die Geisterinsel Poveglia: Lost Place in der Lagune von Venedig

Auf Poveglia sollen die Seelen Hunderter gequälter und verstorbener Menschen ihr Unwesen als Geister treiben, vielleicht auch deshalb ist die Insel mitten in der Lagune von Venedig seit Jahrzehnten verlassen. Jetzt lesen

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

DNN